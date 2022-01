Cina e Arabia Saudita discutono di economia e sicurezza regionale

Pubblicato il 11 gennaio 2022 alle 13:03 in Arabia Saudita Cina

Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, ha incontrato, il 10 gennaio, il suo omologo cinese, Wang Yi, nel corso di una visita nella città di Wuxi, situata nell’Est della Cina, nella provincia di Jiangsu. Le parti hanno discusso delle modalità per rafforzare la loro cooperazione e di dossier relativi alla sicurezza e alla stabilità regionale, con riferimento al Medio Oriente. Tra questi, anche l’accordo sul nucleare iraniano.

Nel corso dei colloqui, sono state prese in esame le “forti relazioni di amicizia” che legano Riad e Pechino e i modi per potenziarle in una serie di settori, nel quadro di un coordinamento congiunto e alla luce degli obiettivi delineati dall’Arabia Saudita nella Saudi Vision 2030. A tal proposito, è stato espresso il desiderio di aprire “nuovi orizzonti” attraverso il Comitato misto di alto livello saudita-cinese. Al contempo, entrambe le parti si sono dette concordi sulla necessità di garantire maggiore sicurezza in Medio Oriente, così come in Afghanistan, mentre sono state scambiate opinioni sui negoziati, tuttora in corso a Vienna, sull’accordo sul nucleare iraniano. Da parte sua, il capo della diplomazia cinese ha evidenziato che Faisal bin Farhan è stato il primo ministro degli Esteri a recarsi nel Paese asiatico dall’inizio del 2022, il che dimostra l’alto livello di partnership strategica globale che lega Cina e Arabia Saudita.

Come riporta il sito web del Ministero degli Esteri cinese, sotto la guida strategica del presidente Xi Jinping e del re Salman bin Abdulaziz al-Saud, le relazioni tra Cina e Arabia Saudita hanno preservato uno sviluppo “solido, stabile e forte”, e i due Paesi sono diventati partner sulla base di una fiducia reciproca. A tal proposito, Pechino si è detta disposta a cooperare con Riad in una prospettica a lungo termine per portare i loro legami a un livello ancora più alto. Motivo per cui, entrambe le parti dovrebbero continuare a sostenersi a vicenda nel salvaguardare i rispettivi interessi fondamentali e opponendosi congiuntamente all’unilateralismo e alle “pratiche di bullismo”, così da salvaguardare altresì gli interessi dei Paesi in via di sviluppo e sostenere le norme fondamentali delle relazioni internazionali. La Cina apprezza molto il fatto che l’Arabia Saudita, in quanto importante Paese islamico, abbia difeso la Cina contro le questioni relative allo Xinjiang e si sia opposta alle interferenze esterne negli affari interni cinesi.

Wang Yi ha poi affermato che l’Arabia Saudita è il più grande partner commerciale e importatore di petrolio greggio della Cina in Medio Oriente. Nei primi tre trimestri dello scorso anno, il commercio bilaterale tra Cina e Arabia Saudita si è ampliato e la cooperazione infrastrutturale e gli investimenti reciproci hanno mantenuto un forte slancio, dimostrando pienamente l’enorme potenziale della cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi. La Cina, inoltre, sostiene la “Middle East Green Initiative” e la “Saudi Green Initiative” dell’Arabia Saudita, oltre che la “Saudi Vision 2030”, ed è disposta a partecipare attivamente ai principali progetti di sviluppo, volti a diversificare la propria economia. Alla luce di ciò, Pechino è disposta a cooperare in settori quali energia, commercio elettronico, forze dell’ordine e sicurezza, insegnamento della lingua cinese e archeologia.

Anche il ministro Faisal ha affermato che la Cina è un importante partner strategico e di sviluppo dell’Arabia Saudita. Riad, è stato ribadito, sostiene il principio del rispetto reciproco, una norma fondamentale che regola le relazioni internazionali, e, pertanto, si oppone costantemente alle interferenze negli affari interni, mentre sostiene le posizioni della Cina su questioni relative a Taiwan, allo Xinjiang e ai diritti umani. Il Regno del Golfo, poi, crede che il sostegno reciproco in occasioni multilaterali favorisca l’equilibrio e la stabilità del mondo. Motivo per cui, è disposto a rafforzare la sinergia tra la “Saudi Vision 2030” e la “Belt and Road Initiative” cinese, rafforzando la cooperazione in vari campi come le risorse petrolifere e di gas, l’energia pulita, l’insegnamento della lingua cinese e gli scambi interpersonali.

La Cina rappresenta il maggiore partner commerciale per il Paese del Golfo. Nel 2019, il volume di scambi commerciali tra i due Paesi è stato appena al di sotto dei 73 miliardi di dollari, mentre, dal 2005, contratti e investimenti cinesi in Arabia Saudita hanno raggiunto un valore di quasi 41 miliardi di dollari. I colloqui tra Faisal e Wang Yi sono giunti in concomitanza con l’avvio di una visita, della durata di cinque giorni, dei ministri degli Esteri di quattro Paesi del Golfo arabo a Pechino. Gli analisti ritengono che uno degli obiettivi dei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) sia trovare un modo per diminuire la propria dipendenza dal mercato statunitense e bilanciare gli stretti legami di Pechino con il loro rivale, l’Iran. Dall’altro lato, Pechino guarda con preoccupazione a quanto accade in Kazakistan, e teme che i violenti disordini degli ultimi giorni possano provocare un calo delle forniture di petrolio importate proprio da Nur Sultan.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Piera Laurenza, interprete di arabo

di Redazione