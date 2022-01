Myanmar: nuova condanna a 4 anni per Aung San Suu Kyi

Pubblicato il 10 gennaio 2022 alle 14:15 in Asia Myanmar

Il 10 gennaio, l’ex leader deposta del Myanmar, Aung San Suu Kyi, è stata condannata ad altri quattro anni di carcere per tre dei capi di accusa a lei imputati. La donna rimane sotto processo per una decina di altri presunti crimini.

Aung San Suu Kyi, 76 anni, è stata condannata a due anni per aver violato la legge sull’esportazione ed importazione di walkie-talkie e di altro materiale ritenuto di contrabbando. La Corte ha anche emesso un’ulteriore verdetto che prevede due anni di reclusione per aver violato la legge sulla gestione dei disastri naturali e, nello specifico, della pandemia di coronavirus. Altri capi d’accusa che pendono sull’ex leader civile riguardano incitamento, corruzione, frode elettorale e divulgazione di segreti di Stato. Le accuse contro di lei, di cui rimangono ancora una decina da giudicare, comportano una pena massima di oltre 100 anni.

Già il 6 dicembre 2021 l’ex leader del Paese asiatico era stata condannata ad altri quattro anni di carcere, insieme all’ex presidente Win Myint, per incitamento” e “violazione delle norme di prevenzione delle epidemie”. In particolare, il verdetto riguardava accuse di incitamento contro i militari e di violazione delle regole relative al contenimento del coronavirus durante le elezioni del 2020. Alcuni osservatori internazionali ritengono che i capi d’accusa a carico di Suu Kyi rappresentino una mossa dei militari per porre fine alla sua leadership politica. Se condannata, Suu Kyi potrebbe trascorse il resto della sua vita in prigione.

Le accuse di frode elettorale riguardano le elezioni dell’8 novembre 2020, che avevano decretato la vittoria, con l’83% dei voti, della Lega nazionale per la Democrazia (NDL), il partito allora al governo con a capo Suu Kyi. Il risultato delle urne aveva deluso le aspettative dei militari, che avevano sperato che in una vittoria dei loro rappresentanti politici nelle seconde elezioni generali del Paese, dopo lo scioglimento di un precedente periodo di governo militare. Denunciando le frodi elettorali, l’Esercito aveva preso il potere con la forza, il primo febbraio 2021, dopo aver arrestato Suu Kyi, Win Myint e altre figure di primo piano dell’esecutivo.

I poteri legislativi, esecutivi e giudiziari erano quindi stati trasferiti al comandante in capo delle forze armate, Min Aung Hlaing, mentre il generale Myint Swe era stato nominato presidente ad interim del Paese. I militari avevano poi annullato gli esiti delle elezioni dell’8 novembre 2020 e l’Esercito aveva poi promesso nuove elezioni entro agosto 2023. Intanto, il primo agosto 2021, era stato nominato un nuovo governo provvisorio di cui Min Aung Hlaing è primo ministro. Questo aveva sostituito il Consiglio di Amministrazione di Stato che aveva fino ad allora guidato il Paese.

Suu Kyi aveva già trascorso la maggior parte degli anni ’90 e 2000 agli arresti domiciliari dopo che l’allora giunta militare al potere si era rifiutata di riconoscere la vittoria della NLD alle elezioni generali del 1990. I legami tra Suu Kyi e i militari erano migliorati durante la transizione verso un governo civile, iniziata nel 2011, ma le era stato impedito di diventare presidente dopo che la NLD aveva vinto le elezioni del 2015. Suu Kyi aveva quindi assunto la carica di consigliere di Stato e la sua leadership della NLD la rendeva de facto leader del Paese, mentre figure vicine quali Htin Kyaw e successivamente Win Myint, avevano ricoperto la carica di presidente tra il 2015 e la caduta del governo civile a febbraio del 2021.

In risposta agli eventi del primo febbraio scorso, dal 6 febbraio, è nato un movimento di disobbedienza civile, che ha portato molti dipendenti pubblici a boicottare il proprio impiego, e sono state organizzate una serie di proteste contro i militari, che l’Esercito ha represso duramente. Secondo gli attivisti citati dalle Nazioni Unite, più di 1.200 civili sono stati uccisi nelle manifestazioni e almeno 10.000 persone sono state arrestate.

In tale contesto, l’Esercito ha anche ripreso una campagna di repressione delle milizie che rappresentano alcune delle etnie meno rappresentate del Myanmar, le quali si sono avvicinate ai manifestanti fornendo loro anche addestramento militare. Inoltre, il 16 aprile 2021, un gruppo di ex membri del Parlamento birmano, insieme ai leader delle proteste e ad altri rappresentanti di alcune minoranze etniche del Paese avevano istituito il Governo di Unità Nazionale (GUN), che, dal 5 maggio 2021, ha un corpo armato noto come Forza di Difesa del Popolo. Il GUN e le sue milizie sono stati classificati come un gruppo terroristico l’8 maggio 2021. Il 7 settembre successivo, il presidente ad interim del GUN, Duwa Lashi La, aveva dichiarato lo stato di emergenza e aveva lanciato una “guerra difensiva”.

Maria Grazia Rutigliano

di Redazione