Iraq: attacco armato durante una celebrazione per Soleimani

Pubblicato il 8 gennaio 2022 alle 20:22 in Iran Iraq

L’8 gennaio, un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco durante una commemorazione in Iraq, organizzata per ricordare l’anniversario della morte del comandante iraniano, Qassem Soleimani. Almeno due persone sono rimaste ferite.

Secondo una fonte della sicurezza irachena, che ha parlato in condizione di anonimato, un gruppo di 150-200 persone ha preso d’assalto una cerimonia che si stava tenendo nella città irachena di Kut, situata a circa 160 chilometri a Sud-Est di Baghdad. Queste persone hanno cercato di “impedire” la commemorazione e hanno distrutto i ritratti di Soleimani e del luogotenente iracheno, Abu Mahdi al-Muhandis, anche lui deceduto nel raid statunitense del 3 gennaio 2020 presso l’aeroporto della capitale dell’Iraq, che ha causato la morte dei due militari.

“I membri di un gruppo armato hanno aperto il fuoco e ferito due manifestanti”, ha aggiunto la fonte, senza fornire ulteriori dettagli. Sajjad Salem, un membro indipendente del Parlamento che è legato ad un movimento che porta avanti proteste anti-governative dall’ottobre 2019, ha pubblicato su Facebook un video che mostra uomini armati in una piazza, mentre si sentono colpi d’arma da fuoco. Secondo Salem, i responsabili fanno parte della forza nota come Asaib Ahl al-Haq, un componente chiave dell’Hashed, le Forze di Mobilitazione Popolare filo-iraniane. Non è chiara la ragione dell’assalto alla cerimonia da parte del gruppo.

Secondo quanto riferito dai Country Reports on Terrorism del Dipartimento di Stato degli USA, Washington ha continuato quella che viene definita una “campagna di pressione” contro i gruppi armati collegati all’Iran, come la milizia irachena Asaib Ahl al-Haq e quella nota come Saraya al-Mukhtar, con sede in Bahrain. Entrambe sono state designate come organizzazioni terroristiche dal Dipartimento di Stato degli USA rispettivamente il 3 gennaio ed il 15 dicembre del 2020.

L’assalto dell’8 gennaio arriva in un momento di particolari tensioni sul territorio iracheno, che coinvolgono anche Washington e Teheran. Dopo aver respinto 6 attacchi in 72 ore contro i propri obiettivi in Iraq, gli Stati Uniti hanno affermato che sono pronti a difendere le proprie forze da qualsiasi minaccia, sia nei territori iracheni sia in Siria. Tale affermazione è giunta dopo che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) avrebbe ammesso, seppur indirettamente, di aver preso di mira la base di Ain al-Asad, situata nel governatorato di al-Anbar, nell’Ovest dell’Iraq.

In tale quadro, il premier iracheno uscente, Mustafa al-Kadhimi, insediatosi il 7 maggio 2020, ha avviato un “dialogo strategico” con l’amministrazione degli USA di Joe Biden, che ha portato all’accordo del 26 luglio 2021, volto a chiudere formalmente la missione di combattimento statunitense in Iraq. A tal proposito, il 29 dicembre scorso, è stato al-Kadhimi stesso a confermare, sul proprio account Twitter, che la Coalizione ha completato il proprio “ruolo di combattimento” e ha trasferito personale e armi al di fuori dei territori iracheni.

Come concordato tramite il dialogo strategico, il ruolo di Washington e della coalizione sarà, d’ora in poi, quello di consigliare, assistere e addestrare le forze di sicurezza irachene. Tuttavia, sono diversi i gruppi filoiraniani, tra cui il movimento Hoqooq, ala politica delle Brigate di Hezbollah, che continuano ad opporsi alla presenza statunitense in Iraq, qualsiasi sia lo scopo. Altri, invece, mettono in dubbio l’effettivo ritiro delle truppe di Washington.

