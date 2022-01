Mali: soldati russi a Timbuktu nell’ex base francese

Un portavoce dell’Esercito del Mali ha affermato che soldati russi sono stati dispiegati nella città settentrionale del Mali di Timbuktu per addestrare le forze maliane, il 6 gennaio, in una base lasciata libera dalle forze francesi.

Parlando con Reuters, il portavoce dell’esercito del Mali di cui non è stato riferito il nome ha dichiarato che le forze maliane hanno acquisito aerei e attrezzature dai russi e che sarebbe meno dispendioso ricevere addestramento in loco anziché andare in Russia. Il portavoce non ha però detto quanti soldati russi sono stati inviati a Timbuktu. I residenti hanno poi riferito a Reuters di aver visto uomini russi in uniforme guidare in città ma non sapevano dire quanti fossero.

Il 24 dicembre 2021, il governo del Mali aveva dichiarato che “istruttori russi” erano arrivati nel Paese, ma Bamako e Mosca hanno finora fornito pochi dettagli sullo schieramento, incluso il numero di soldati coinvolti o la precisa missione delle truppe russe. La notizia era stata rilasciata dopo che, il 23 dicembre scorso, la Francia e 15 Paesi tra cui Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Norvegia, Svezia e Canada, avevano condannato il dispiegamento in Mali di mercenari russi facenti parte del gruppo Wagner e hanno accusato Mosca di fornire supporto materiale ai combattenti. Il governo del Mali aveva negato la presenza di mercenari russi sul proprio territorio, affermando che le truppe russe nel Paese fanno parte di un accordo bilaterale.

L’arrivo delle forze russe in Mali ha fatto seguito ad un dispiegamento in diversi altri punti critici del continente africano, nel quadro di quello che gli analisti hanno descritto come un tentativo di Mosca di recuperare influenza sul continente dopo una lunga assenza dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991.

Le ultime notizie sulle attività russe in Mali arrivano poi mentre la Francia sta ridimensionando la sua missione antiterrorismo nota come Barkhane. Il 14 dicembre scorso, le truppe francesi hanno lasciato la città di Timbuktu dove, il 2 febbraio 2013, l’ex presidente francese, Francois Hollande, aveva dichiarato l’inizio dell’offensiva militare francese in Mali che aveva aiutato il Paese a respingere i ribelli islamisti dalle regioni settentrionali. La decisione di ritirare i soldati francesi da Timbuktu è stata presa nell’ambito del programma di riduzione della presenza di Parigi nel Paese africano. La Francia aveva annunciato, a giugno 2021, che avrebbe ritirato più di 2.000 soldati dalla regione del Sahel entro l’inizio del 2022, concentrando i suoi sforzi militari sulla neutralizzazione delle operazioni ribelli e sul rafforzamento e l’addestramento degli eserciti locali.

La decisione è arrivata in mezzo ad una crescente instabilità politica nel Paese africano, dove il colonnello Assimi Goita, dopo aver guidato due colpi di stato in meno di un anno, ha prestato giuramento come presidente ad interim, il 7 giugno scorso. Il governo dominato dai militari si era inizialmente impegnato ad indire elezioni entro la fine di febbraio 2022, ma ora ha proposto un periodo di transizione compreso tra sei mesi e cinque anni.

I rapporti sul dispiegamento di Wagner negli ultimi mesi hanno ulteriormente messo a dura prova i legami già tesi tra il governo francese e i golpisti. Le crescenti tensioni sono arrivate anche in un momento in cui il sentimento antifrancese è diventato molto popolare tra la popolazione maliana, che accusava Parigi di non essere riuscita a contenere l’escalation di violenza dei gruppi armati. L’esercito francese ha già chiuso le sue basi a Kidal e Tessalit, nel Nord, ma mantiene la sua presenza a Gao, un’area ancora altamente instabile, dove le operazioni si sono concentrate negli ultimi anni.

