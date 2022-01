Kazakistan: il presidente ordina di “sparare per uccidere”

Pubblicato il 7 gennaio 2022 alle 17:55 in Asia Kazakistan

Le forze di sicurezza kazake avrebbero ripreso il controllo sulle strade della città principale del Kazakistan, Almaty, il 7 gennaio, giornata in cui il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha ordinato loro di “sparare per uccidere”, per sedare una rivolta in corso in tutto il Paese.

Come riferito da Reuters, il 7 gennaio, la polizia stava pattugliando le strade disseminate di detriti di Almaty, e si potevano ancora sentire alcuni spari, un giorno dopo che Mosca ha inviato i paracadutisti per contribuire a reprimere l’insurrezione. La Russia ha poi detto che più di 70 aerei stavano trasportando truppe russe in Kazakistan e che i soldati stavano contribuendo a controllare il principale aeroporto di Almaty, che è stato sottratto al controllo dei manifestanti, il 6 gennaio. La missione rientra nell’ambito dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva, che comprende la Russia e i cinque ex alleati sovietici, e prevede lo schieramento di circa 2.500 unità. Il Cremlino ha riferito che il presidente russo, Vladimir Putin, ha discusso della situazione con Tokayev in diverse telefonate durante la crisi.

Il Ministero dell’Interno kazako ha detto che 26 “criminali armati” sono stati “liquidati”, mentre 18 membri della polizia e della guardia nazionale sono stati uccisi. La TV di Stato ha poi riportato più di 3.800 arresti ma le stime non sembrerebbero aggiornate. Decine di persone sono morte e gli edifici pubblici in tutto il Kazakistan sono stati saccheggiati e dati alle fiamme. Il presidente kazako ha accusato “terroristi addestrati all’estero” dei disordini, senza fornire prove. In un discorso televisivo, Tokayev ha poi aggiunto: “I militanti non hanno deposto le armi, continuano a commettere crimini o si stanno preparando a commetterne. […] Chi non si arrende sarà distrutto. Ho dato l’ordine alle forze dell’ordine e all’esercito di sparare per uccidere, senza preavviso”.

Al momento, non è emerso alcun leader di alto profilo del movimento di protesta per presentare richieste formali. I manifestanti ad Almaty sembrerebbero provenire principalmente dalle periferie povere della città o dai paesi e dai villaggi circostanti. La violenza è stata uno shock per i kazaki che vivono nelle città, abituati a paragonare come esempio positivo il proprio Paese ai più vicini dell’Asia centrale, considerati più repressivi e volubili. Una testimone ha detto a Reuters: “Fa male sapere che i giovani stanno morendo. Questo è stato chiaramente pianificato… probabilmente il nostro governo si è un po’ rilassato”. Un uomo che ha partecipato alla prima notte di proteste ha detto che la maggior parte di coloro che si sono presentati inizialmente volevano “esprimere solidarietà spontaneamente”, prima che 100-200 “giovani aggressivi” iniziassero a lanciare sassi contro la polizia. Il politico filo-governativo Yermukhamet Yertysbayev, parlando alla televisione di Stato, ha suggerito che ci fossero traditori nei ranghi delle forze di sicurezza del Kazakistan. L’uomo ha affermato che alle forze di sicurezza era stato ordinato di lasciare l’aeroporto di Almaty prima che i militanti lo sequestrassero e che l’edificio del Comitato per la sicurezza nazionale era stato lasciato indifeso, consentendo ai manifestanti di accedere alle armi.

I disordini sono iniziati come proteste contro l’aumento del prezzo del gas di petrolio liquefatto (GPL), un carburante molto utilizzato nel Paese utilizzato per alimentare i veicoli. In particolare, le proteste sono iniziate il 2 gennaio, nella regione Sud-occidentale di Mangystau, nella città di Aktau, e in quella petrolifera di Zhanaozen. Due giorni dopo, il 4 gennaio, le manifestazioni si sono estese ad Almaty, nel Sud-Est del Paese, dove la polizia è intervenuta con mezzi corazzati per disperdere gli oltre 5.000 manifestanti scesi in piazza, anche utilizzando granate stordenti e gas lacrimogeni. Le manifestazioni si sono trasformate in rivolte anti-governative, alimentate da un profondo risentimento maturato durante i tre decenni di governo dell’ex presidente Nursultan Nazarbayev e del successore scelto dall’ex leader. L’81enne Nazarbayev si era dimesso nel 2019 ma godrebbe tutt’ora di grande influenza politica e si ritiene che la sua famiglia controlli gran parte dell’economia kazaka, la più grande dell’Asia centrale.

Ad Aktau, una città sul Mar Caspio nel Kazakistan occidentale, circa 500 manifestanti si sono riuniti pacificamente il 7 gennaio davanti a un edificio governativo per chiedere le dimissioni di Tokayev. La televisione di stato ha detto che più di 60 persone, compresi civili, polizia e militari, erano stati feriti nella città meridionale di Shymkent dall’inizio dei disordini, aggiungendo che la situazione era calma al 7 gennaio.

La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha affermato che Washington stava osservando le truppe russe per qualsiasi “azione che potrebbe porre il presupposto per il sequestro delle istituzioni kazake”. L’amministrazione Tokayev ha affermato che i russi non sono stati impegnati in combattimenti o nell'”eliminazione dei militanti”. La Cina ha invece sostenuto Tokayev.

Il Kazakistan è un importante produttore di petrolio e il primo Paese per estrazioni di uranio al mondo.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Camilla Canestri

di Redazione