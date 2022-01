Crisi ucraina: Francia tiene colloqui con Italia, Germania e Polonia

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha annunciato, mercoledì 5 gennaio, di aver tenuto colloqui telefonici con gli omologhi di Germania, Annalena Baerbock, Italia, Luigi Di Maio, Polonia, Zgibniew Rau, nonché con l’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, che si trova in visita ufficiale in Ucraina. Il focus è stato posto sulla crisi nel Donbass, regione dell’Ucraina Orientale, e sull’aggressione russa, soprattutto a fronte del costante dispiegamento militare lungo il confine.

A riportare delle telefonate di alto livello, il 5 gennaio, è stato il Ministero degli Affari Esteri francese attraverso una nota. “Ho sottolineato l’importanza di un coordinamento stretto tra europei in vista delle discussioni previste, la prossima settimana, con la Russia in differenti formati, insieme alla prospettiva della prossima riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea nel quadro nella presidenza francese del Consiglio dell’UE”, ha affermato Le Drian. A tal proposito, il ministro di Parigi ha ribadito che la responsabilità del blocco, in questa situazione, risiede nel “partecipare attivamente, con proposte concrete, alla preparazione di tali discussioni con la Russia in cui entrano in gioco” gli interessi di sicurezza europea e non, ha aggiunto il capo della diplomazia estera francese. “Ho ricordato ai miei colleghi, come avevano espresso i capi dello Stato e di governo dell’Unione Europea in occasione del Consiglio europeo di dicembre 2021, che ogni nuova aggressione militare contro l’Ucraina avrebbe conseguenze massicce e un costo severo come risposta, incluse delle misure restrittive coordinate con dei partner”, ha concluso Le Drian.

È importante ricordare che gli Accordi di Minsk sono composti dal protocollo di Minsk e gli accordi di Minsk II. Il primo piano di pace era stato firmato il 5 settembre 2014 dall’Ucraina, dalla Russia, dalla Repubblica Popolare di Donetsk e dalla Repubblica Popolare di Lugansk, sotto l’egida dell’Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza Economica (OCSE). Tuttavia, l’obbligo per il cessate il fuoco non venne rispettato e i combattimenti proseguirono ulteriormente. Pertanto, un anno dopo, il 12 febbraio 2015, i leader del “Quartetto Normandia” concordarono un nuovo cessate il fuoco e sottoscrissero un nuovo pacchetto di misure per l’attuazione degli accordi del 2014, gli accordi di Minsk II.

Infine, il capo della diplomazia francese ha anche discusso dei continui sforzi della Francia nell’ambito del Formato Normandia, avviati per normalizzare le tensioni in Ucraina e per andare avanti verso la piena attuazione degli Accordi di Minsk, che “rimangono l’unica base concordata per una soluzione duratura alla crisi ucraina”. “I nostri sforzi, insieme a quelli della Germania, per raggiungere questo obiettivo rimangono totali e continueranno nei prossimi giorni e settimane”, ha ribadito Le Drian. In tal contesto, è importante sottolineare che il Formato Normandia, altresì noto come Quartetto Normandia, è composto da Russia, Ucraina, Francia e Germania e si occupa della crisi in Ucraina Orientale, dove le forze del governo centrale di Kiev si scontrano, dal 2014, con le autoproclamate Repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, supportate dalla Russia, sebbene quest’ultima neghi qualsiasi coinvolgimento.

In tale cornice, è importante ricordare che i timori di un’invasione russa sono iniziati ad incrementare a partire dal 3 novembre, quando l’Ucraina e gli Stati Uniti hanno rilevato la presenza di oltre 100.000 truppe russe lungo il confine che i due Paesi ex-sovietici condividono. La mossa ha portato l’Occidente a denunciare una potenziale provocazione russa nella regione di conflitto, temendo che Mosca possa invadere lo Stato. Dall’altra parte, il Cremlino nega di avere intenzioni bellicose, ribadendo che lo spostamento di truppe all’interno del proprio Stato rientra tra gli affari interni. Ciò che turba la Federazione, inoltre, è il progressivo allargamento verso Oriente degli Stati Uniti e dell’Alleanza Atlantica, sempre più presenti nel Mar Nero e in Georgia e in Ucraina, Paesi che Mosca considera come “cuscinetti” tra la Federazione e l’Europa. Tali timori hanno portato la Federazione a stilare e a consegnare, lo scorso 15 dicembre, un Trattato sulle “garanzie di sicurezza” richieste alla NATO e agli USA. Queste includono richieste quali il ritiro delle armi nucleari statunitensi dall’Europa, l’annullamento di dispiegamenti militari convenzionali della NATO vicino ai confini della Federazione Russa, così come la certezza che Georgia e Ucraina non entreranno mai a far parte del blocco Nord Atlantico.

Infine, la crisi nel Donbass è iniziata sette anni fa, il 23 febbraio 2014. All’epoca, nell’Est dell’Ucraina iniziarono azioni di protesta contro la sostituzione dell’allora presidente ucraino, Viktor Janukovič, di stampo filo-russo, con il nuovo governo filo-occidentale che si era insediato a Kiev. I manifestanti, che ritenevano il nuovo governo “illegittimo”, chiesero la federalizzazione del Paese e l’indipendenza delle aree di Donetsk e Lugansk. L’ondata di proteste si tradusse, il 6 aprile 2014, nell’occupazione dei palazzi dei Consigli regionali dei suddetti territori. Il giorno dopo, il 7 aprile, le autorità locali russofone indipendentiste proclamarono la nascita delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Più tardi, l’11 maggio 2014, il referendum per l’indipendenza delle due aree confermò la volontà dei separatisti. Mosca, che il 16 marzo dello stesso anno aveva “illegalmente” annesso la Crimea al suo territorio, sostenne le due nuove Repubbliche. L’Ucraina non accettò la perdita delle due aree e tentò, a partire da giugno 2014, di riprenderne il controllo.

