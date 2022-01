Sudan: altra giornata di proteste, due manifestanti uccisi

Due manifestanti sono rimasti uccisi nel corso delle proteste rinnovatesi oggi, domenica 2 gennaio, in diverse città del Sudan. In tal modo, è salito a quota 56 il numero degli individui che hanno perso la vita dal 25 ottobre 2021, nel quadro della violenta mobilitazione popolare anti-golpe, duramente repressa dalle forze di sicurezza sudanesi.

A riferire la notizia sono state fonti mediche e, nello specifico, il Comitato centrale dei medici del Sudan, il quale ha specificato che la prima vittima del 2 gennaio, un uomo di 20 anni, è deceduta nella capitale Khartoum, a causa delle ferite riportate alla testa. Il secondo manifestante, invece, è morto a seguito di spari che l’hanno colpito al petto, nella città di Omdurman. Per il dodicesimo round in oltre due mesi, anche nella giornata di domenica migliaia di manifestanti si sono radunati nella capitale sudanese marciando verso il palazzo presidenziale, nonostante un massiccio dispiegamento delle forze di sicurezza e il blocco delle telecomunicazioni. Il gruppo di monitoraggio Web NetBlocks ha affermato che i servizi Internet, impiegati dagli attivisti per organizzare proteste e condividere filmati, sono stati interrotti già da metà mattinata. I ponti che collegano direttamente Khartoum ad altre città sono stati chiusi. Tuttavia, alcune persone sono riuscite a pubblicare immagini sui social media che mostrano proteste in diverse città, tra cui Ad-Damazin, Port Sudan e Sennar.

È dal 25 ottobre che il Paese africano è teatro di violente manifestazioni, che vedono i membri della sicurezza impiegare gas lacrimogeni e proiettili veri per reprimere i gruppi di manifestanti che si oppongono al governo militare instauratosi dopo il colpo di stato. Nello specifico, i manifestanti chiedono un ritorno a un governo di civili, in cui i militari non svolgano alcun ruolo durante una fase di transizione che dovrebbe condurre a libere elezioni. Inoltre, i manifestanti criticano l’accordo firmato il 21 novembre 2021, che prevede il ritorno al potere del primo ministro Abdalla Hamdok.

Oltre alla violenta ondata di manifestazioni, l’acquisizione militare di ottobre 2021 ha capovolto la fragile transizione verso un governo democratico, intrapresa a seguito del rovesciamento dell’ex presidente Omar al-Bashir, avvenuto l’11 aprile 2019, quando le parti militari e civili coinvolte avevano deciso di condividere il potere fino alle elezioni. Il colpo di Stato del 25 ottobre, tuttavia, ha fatto naufragare tale partenariato. Una prima svolta è giunta con l’accordo del 21 novembre, con cui è stato concordato di porre Hamdok alla guida di un governo di tecnocrati, durante una fase di transizione politica che dovrebbe durare fino al 2023, mentre il potere dovrebbe essere condiviso con i militari. I partiti politici e gruppi civili sudanesi, però, ritengono l’accordo un tradimento, mentre per altri si tratterebbe di una copertura politica per l’acquisizione del potere da parte dei militari. Il movimento pro-democrazia insiste sul fatto che il potere debba passare ad un governo completamente civile incaricato di guidare la transizione.

Ciò che al momento desta maggiore preoccupazione è la spirale di violenza che caratterizza la mobilitazione popolare. Il 30 dicembre, altri 4 manifestanti sono stati uccisi, mentre in centinaia sono rimasti feriti come conseguenza della forte repressione. In tale quadro, il 31 dicembre, il leader militare Abdel Fattah al-Burhan ha dichiarato che l’esercito non permetterà a nessuno di trascinare il Paese nel caos e che le continue proteste rappresentano un danno “fisico, psicologico e mentale” che non consentiranno di giungere a una soluzione politica. Lo stesso Consiglio sovrano, guidato da Burhan, il 31 dicembre, ha denunciato le violenze che hanno accompagnato le proteste del giorno precedente, aggiungendo di aver ordinato alle autorità di adottare tutte le misure legali e militari per evitare che si ripetano e affermando che “nessuno rimarrà impunito”.

Il mese scorso, le Nazioni Unite hanno altresì riferito di aver ricevuto accuse di violenza sessuale, tra cui stupri e abusi di gruppo, da parte delle forze di sicurezza contro le donne in marcia. Volker Perthes, l’inviato speciale delle Nazioni Unite per il Sudan, ha esortato gli agenti a “proteggere” le proteste pianificate e ad astenersi dall’arrestare persone semplicemente perché vogliono prendere parte alle manifestazioni. Parallelamente, l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta condannando l’uso della violenza sessuale “come arma per allontanare le donne dalle manifestazioni e mettere a tacere le loro voci”. Nel frattempo, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha riferito che oltre 14 milioni di persone, pari a circa un sudanese su tre, avranno bisogno di aiuti umanitari nel corso del 2022, il livello più alto da un decennio.

