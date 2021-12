Tunisia, crisi economica: il governo valuta nuovi prestiti per il 2022

29 dicembre 2021

Il governo tunisino ha rivelato, martedì 28 dicembre, di voler prendere in prestito altri 7 miliardi di dollari da istituti di credito stranieri e da fondi domestici per stimolare l’economia del Paese il prossimo anno. Secondo quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tunisino, Sihem Boughdiri, la legge finanziaria del 2022 aumenterà la spesa di oltre il 3% su base annua, arrivando a 19,8 miliardi di dollari (ovvero 57,3 miliardi di dinari). “Il deficit di bilancio, escluse le donazioni, sarà entro i 9,3 miliardi di dinari. Si prevede che raggiunga circa il 6,7% del prodotto interno lordo”, ha affermato Boughdiri, aggiungendo: “Il risultato, come sapete, è un bisogno di finanziamento e, come ogni anno, è stimato in 18,673 miliardi di dinari”. Il governo prenderà dunque in prestito quasi 20 miliardi di dinari (6,9 miliardi di dollari, 5,7 miliardi di euro) per coprire le spese del 2022, portando il debito pubblico all’82,6% del PIL. Circa due terzi della somma proverranno da istituti di credito esteri e il resto da fonti nazionali, ha specificato Boughdiri.

La Tunisia ha sofferto anni di problemi economici esacerbati dalla pandemia di coronavirus, con un’elevata inflazione e una disoccupazione intorno al 18%. Il debito estero nel 2021 ha raggiunto il 100% del PIL. Per ricostituire le casse dello Stato, le autorità sperano di raggiungere un accordo di salvataggio con il Fondo monetario internazionale, stando a quanto rivelato da Boughdiri. “I negoziati con il Fmi riprenderanno all’inizio del 2022”, ha confermato il ministro, specificando che 80 esperti hanno formulato “un programma di riforme in diversi settori”. Il precedente governo tunisino aveva avviato trattative con il Fondo Monetario Internazionale per concordare un nuovo pacchetto di salvataggio, prima che il presidente, Kais Saied, licenziasse a luglio il governo e assumesse su di sè i poteri esecutivi.

Un accordo con l’istituto di credito globale potrebbe comportare riforme politicamente dolorose. Ciò significherebbe tagliare i sussidi ai beni di prima necessità o affrontare il discorso sul costo dei salari di un settore pubblico che impiega circa 680.000 dei 12 milioni di abitanti del Paese.

Oltre alle difficoltà economiche, la Tunisia sta affrontando un momento di seria instabilità anche a livello politico. Il 25 luglio, dopo mesi di crisi interna, il presidente ha licenziato il governo, sospeso il Parlamento e avviato un’ampia pulizia degli apparati statali. A settembre, ha ulteriormente rafforzato la sua presa politica concentrando su di sè i poteri esecutivi, annunciando di voler governare per decreto durante un periodo di misure eccezionali e promettendo, in futuro, un dialogo per promuovere ulteriori cambiamenti. Il 14 dicembre, ha infine dichiarato che il Parlamento sarebbe rimasto congelato fino a nuove elezioni, previste per il 17 dicembre del prossimo anno e ha annunciato una “consultazione popolare” di 11 settimane per produrre “progetti di riforme costituzionali e di altro tipo” prima di un referendum su una nuova Costituzione, programmato per il 25 luglio 2022.

Saied ha sempre difeso le sue mosse, considerandole l’unica via per porre fine alla paralisi politica della Tunisia dopo anni di litigi politici e stagnazione economica, aggravata dalla pandemia di coronavirus. Un’ampia parte della popolazione tunisina, che ha accusato la vecchia classe dirigente di aver fatto poco per innalzare il tenore di vita dei cittadini e creare nuovi posti di lavoro, ha applaudito l’intervento di Saied. Soprattutto all’inizio, la sua presa di potere è sembrata ottenere un ampio sostegno tra i tunisini, stanchi di anni di stagnazione economica e politica. Tuttavia, con il tempo, l’opposizione alla sua iniziativa comincia ad acuirsi sempre di più, coinvolgendo anche membri di partiti politici e altri importanti attori nazionali che inizialmente erano favorevoli. In molti, accusano il presidente di una sorta di “colpo di stato”.

