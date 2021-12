Il Niger espelle 8 ruandesi per “motivi diplomatici”

Pubblicato il 29 dicembre 2021 alle 19:54 in Africa Niger

Il Niger ha ordinato l’espulsione, per “motivi diplomatici”, di 8 ruandesi legati al genocidio del 1994. Il gruppo è stato allontanato dal Paese appena un mese dopo essere stato accolto nella capitale nigerina, Niamey.

L’ordinanza ministeriale, rilasciata mercoledì 29 dicembre, è stata pubblicata dopo che un precedente rapporto sulle espulsioni, condotto dalla rivista Jeune Afrique, aveva rivelato l’inversione di marcia del governo nigerino a seguito del disappunto del Ruanda per l’arrivo dei suoi 8 cittadini a Niamey. “Le persone di cui seguono i nomi sono espulse definitivamente dal territorio del Niger con un divieto di residenza permanente per motivi diplomatici”, ha affermato l’ordinanza, firmata dal ministro dell’Interno nigerino, Hamadou Amadou Souley.

Degli 8 nomi elencati, quattro sono stati condannati per crimini commessi durante il genocidio dal Tribunale penale internazionale delle Nazioni Unite per il Ruanda. Si tratta dell’ex prefetto, Alphonse Nteziryayo, dell’ex capo dell’intelligence militare, Anatole Nsengiyumva, e degli ex ufficiali dell’esercito, Tharcisse Muvunyi e Innocent Sagahutu. Gli altri quattro nomi sono stati assolti dal Tribunale penale internazionale. Tra questi, c’è Protais Zigiranyirazo, fratello dell’ex first lady Agathe Habyarimana, considerato una figura di spicco del regime hutu. Gli altri tre sono Francois-Xavier Nzuwonemeye, ex comandante di un battaglione d’élite, l’ex ministro dei Trasporti, Andre Ntagerura, e Prosper Mugiraneza, ex ministro della pubblica amministrazione.

“Agli interessati sarà dato avviso di lasciare il territorio del Niger entro sette giorni”, ha affermato l’ordinanza del ministro, senza indicare dove sarebbero stati espulsi. L’autenticità dell’ordinanza, pubblicata dal quotidiano nigeriano Air Info, è stata confermata ad Agence France Presse dal ministro dell’Interno, che si è però rifiutato di fornire ulteriori dettagli. Il 15 novembre, il Niger aveva firmato un accordo con le Nazioni Unite per ospitare 9 ruandesi, ovvero gli 8 espulsi e l’ex ministro degli Esteri, Jerome Clement Bicamumpaka, assolto anche lui dal Tribunale penale internazionale.

Circa 800.000 tutsi e hutu moderati sono stati uccisi dalle milizie estremiste hutu in 100 giorni di massacri, iniziati nell’aprile 1994. Il genocidio si è concluso nel luglio dello stesso anno, quando il Fronte patriottico ruandese (RPF), guidato dall’attuale presidente, Paul Kagame, è arrivato dall’Uganda e ha preso il controllo del Paese.

Il Ruanda è un piccolo Paese dell’Africa centro-orientale, dove innumerevoli conflitti si sono verificati nel corso degli anni tra la tribù degli hutu, che rappresenta la maggioranza della popolazione, e quella dei tutsi. Un grave scontro etnico è esploso tra le due nel 1959, quando i belgi cedettero il controllo del Paese alla maggioranza hutu. Da quel momento cominciò un lungo periodo di segregazione e massacri nei confronti dei tutsi e degli hutu moderati. Centinaia di loro furono costretti all’esilio. Tra l’aprile e il luglio 1994 uno dei più feroci genocidi del Novecento fu compiuto nel Paese. 800.000 persone, tra tutsi e hutu moderati, e circa un milione di cristiani furono massacrati. Ad oggi il Ruanda sta lottando per ricostruire la sua economia, incentrata sulle esportazioni di caffè e tè. Il 6 novembre 2017, la Banca Mondiale ha riconosciuto i “notevoli successi in termini di crescita” che hanno aiutato a ridurre la povertà e la disuguaglianza in Ruanda.

Chiara Gentili

di Redazione