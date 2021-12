Russia: intercettato aereo da ricognizione degli USA vicino al confine

Pubblicato il 27 dicembre 2021 alle 17:45 in Russia USA e Canada

Un aereo da ricognizione Boeing E-8C della Air Force degli Stati Uniti si è avvicinato, lunedì 27 dicembre, al confine russo-ucraino. A riportarlo è stato il sito web di monitoraggio dell’aviazione, Flightradar, citato dal quotidiano russo Izvestija.

Il velivolo degli USA è decollato dalla base militare Ramstein, nella Germania dell’Ovest, per poi proseguire verso lo spazio aereo europeo e dell’Ucraina. Al momento, sta svolgendo operazioni di ricognizioni a Sud di Kharkiv. In precedenza, tale modello di aereo non era stato mai stato utilizzato per tali operazioni di sorvolo in Ucraina, ha spiegato Izvestija. Un episodio analogo si era verificato il 10 dicembre, quando un caccia Su-30 russo era stato fatto decollare per scortare l’aereo di ricognizioni statunitense Poseidon P-8A lontano dal confine russo, poiché stava sorvolando lo spazio aereo del Mar Nero. In tale quadro, è importante collocare le dichiarazioni che il ministro della Difesa della Federazione Russa, Sergei Shoigu, aveva rilasciato, il 24 novembre. Il funzionario russo aveva avvertito che Mosca avrebbe rafforzato le sue forze nucleari e gli armamenti deterrenti non nucleari lungo i propri confini per via dell’incremento dell’attività della NATO vicino alla Federazione.

Secondo la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, le azioni dell’aeronautica degli USA continuano a rappresentare una minaccia per l’aviazione civile. Il 30 novembre, il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, aveva dichiarato che Mosca era preoccupata per le esercitazioni militari, comprese quelle non pianificate, che gli Alleati continuano a svolgere vicino ai suoi confini. Il presidente aveva osservato che i bombardieri stranieri avevano volato a 20 km dal confine della Federazione Russa, con a bordo armi di alta precisione.

Tali sviluppi sono da collocare nel quadro delle tensioni tra Russia e Occidente che, nelle ultime settimane, hanno contribuito a freddare le già precarie e instabili relaizoni bilaterali. Da una parte, l’Occidente accusa la Russia di pianificare un’invasione su larga scala dell’Ucraina e la minaccia di “conseguenze devastanti”, come ha tuonato il presidente degli USA, Joe Biden. Dall’altra parte, il Cremlino nega di avere intenzioni bellicose, ribadendo che lo spostamento di truppe all’interno del proprio Stato rientra tra gli affari interni. Ciò che turba la Federazione, inoltre, è il progressivo allargamento verso Oriente degli Stati Uniti e dell’Alleanza Atlantica, sempre più presenti nel Mar Nero e in Georgia e in Ucraina, Paesi che Mosca considera come “cuscinetti” tra la Federazione e l’Europa.

Questi timori hanno portato la Federazione a stilare e a consegnare, il 15 dicembre, un Trattato sulle “garanzie di sicurezza” richieste all’Alleanza Atlantica e agli Stati Uniti. Più tardi, il 17 dicembre, il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa ha reso pubblico il contenuto dell’Accordo. Quest’ultimo – immediatamente respinto dai funzionari della NATO – si presentava sotto forma di una bozza di trattato, in cui si richiedeva all’Alleanza di interrompere qualsiasi espansione verso l’Est Europa, verso l’Asia Centrale e verso tutti i Paesi un tempo membri dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS). Infine, la bozza conteneva anche la richiesta di smantellare gli schieramenti militari nell’Europa Centrale e Orientale, affermando che le parti avrebbero dovuto concordare “di non dispiegare truppe in aree in cui non erano state presenti dopo il 1997”, ovvero anno in cui ha avuto inizio l’espansione della NATO verso Oriente. Nel dettaglio, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca hanno aderito all’Alleanza nel 1999, seguite, nel 2004, da Bulgaria, Romania, Slovacchia, Slovenia e dalle ex repubbliche sovietiche di Estonia, Lettonia e Lituania. Negli anni successivi, sono entrati a far parte anche Albania, Croazia, Montenegro e Macedonia del Nord, portando il totale dei Paesi nella NATO a 30.

Il viceministro degli Esteri della Federazione, Sergey Ryabkov, ha inoltre spiegato che Mosca richiede a Washington di annullare le conclusioni del vertice di Bucarest, svoltosi il 2 aprile 2008, quando l’Alleanza aveva annunciato l’avvio della politica della “porta aperta” per Georgia e Ucraina. Sebbene il presidente stesso, Vladimir Putin, abbia chiarito che non si trattava di un ultimatum, le pressioni esercitate sull’Occidente per ottenere una risposta sono progressivamente aumentate. Ad esempio, Ryabkov ha sottolineato che la mancata risposta alle richieste russe potrebbe innescare un nuovo round di confronto. Analoghe affermazioni sono giunte, il 21 dicembre, dal presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Quest’ultimo ha avvertito che Mosca è “pronta ad adottare misure tecnico-militari” se la NATO dovesse espandersi vicino ai confini russi perché il Paese “ha il pieno diritto” di adottare misure che garantiscano la sicurezza e la sovranità della nazione. La Russia ha dichiarato di preferire un dialogo sulle garanzie di sicurezza in formato bilaterale con gli Stati Uniti. Tuttavia, questi ultimi hanno ribadito che si tratta di questioni da affrontare insieme a tutti i Paesi membri della NATO, nonché ai partner europei. Inoltre, i colloqui dovrebbero anche includere i timori e le richieste di sicurezza dell’Alleanza stessa e degli USA.

Anna Peverieri, interprete di russo e inglese

di Redazione