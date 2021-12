Iraq: ratificati i risultati delle elezioni, respinti i ricorsi

Lunedì 27 dicembre, la Corte Suprema irachena ha ratificato i risultati delle elezioni parlamentari del 10 ottobre e ha respinto i ricorsi presentati dalle fazioni sciite sconfitte.

La sentenza consente finalmente al Parlamento appena eletto di riunirsi e pone le basi per negoziati per sostituire il primo ministro uscente Mustafa al-Kadhimi e il suo gabinetto. Hadi al-Amiri, il leader della coalizione politica sciita appoggiata dall’Iran, Fatah, ha rilasciato una dichiarazione impegnandosi a rispettare la sentenza del tribunale. Asaib Ahl Al Haq, un gruppo armato che fa parte della coalizione di Fatah, ha espresso disappunto per la sentenza, senza aggiungere se cercherà di contestarla.

Leggendo la sentenza, il giudice Jassim Mohammed ha affermato che le obiezioni al risultato, indipendentemente dalla loro base, stavano minando il valore del voto, indebolendo la fiducia degli elettori e facendo deragliare il processo politico. La sentenza era definitiva e vincolante per tutte le autorità, ha affermato. L’esito finale delle elezioni legislative irachene ha messo fine alle speranze nutrite dagli sconfitti, riuniti nel cosiddetto “Quadro di coordinamento” sciita. Questi si oppongono alla vittoria del clerico Muqtada al-Sadr.

Al-Sadr è stato confermato il vincitore, con 73 seggi su un totale di 329. A seguirlo, vi è la coalizione sunnita “Taqaddum”, guidata dal presidente del Parlamento iracheno uscente, Mohamed al-Halbousi, la quale ha ottenuto 37 seggi. Fatah, coalizione guidata da Hadi al-Amiri, capo dell’organizzazione Badr, affiliata alle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF), ha ottenuto 17 seggi, il che rappresenta un forte calo rispetto alle elezioni del 12 maggio 2018, quando l’alleanza sciita ottenne 48 seggi, costituendo il secondo maggiore blocco in Parlamento.

Mentre proseguono i colloqui tra i partiti iracheni, volti a formare alleanze in grado di dar vita a un nuovo esecutivo, è stata annunciata la formazione di una prima coalizione di opposizione, soprannominata “Per il popolo”, la quale si è impegnata a dare un nuovo volto al Parlamento e ai processi decisionali. L’annuncio è stato dato nella sera del 15 dicembre, nel corso di una conferenza stampa, durante la quale “Per il popolo” ha specificato che non parteciperà al futuro esecutivo iracheno.

A partire dal 30 novembre, sono diversi gli incontri portati avanti dalle forze politiche irachene, al fine di stringere alleanze in vista della formazione del nuovo esecutivo. Tra gli ultimi incontri più significativi vi è anche quello del 14 dicembre tra i leader dei partiti sunniti Taqaddum e Azm, al-Halbousi e Khamis al-Khanjar, i quali hanno stabilito di formare delegazioni che dialogheranno con gli altri partiti iracheni, sciiti e curdi, per poi elaborare una dichiarazione congiunta in cui esporre le sfide a cui far fronte nel futuro governo. Quest’ultimo, secondo quanto emerso sinora, dovrebbe rappresentare tutte le formazioni politiche. Lo stesso Sadr ha parlato, il 2 dicembre, di un governo di “maggioranza nazionale”.

Indire elezioni legislative anticipate è stata una delle prime promesse del primo ministro uscente, Mustafa al-Kadhimi. Il suo mandato ha avuto inizio il 7 maggio 2020, dopo mesi caratterizzati da una forte mobilitazione, origine della caduta dell’esecutivo precedente, guidato da Adil Abd al-Mahdi. In realtà, anche la squadra di al-Kadhimi è stata accusata di non essere stata in grado di mantenere le promesse di riforma, né tantomeno di garantire la sicurezza dei manifestanti e degli attivisti che hanno continuato a mostrare il proprio malcontento in modo pacifico, ma che, invece, sono stati vittima di minacce, rapimenti, torture e omicidi da parte di gruppi non ancora identificati.

