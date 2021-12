Russia: 10.000 soldati tornano alle basi dopo esercitazioni al confine ucraino

Pubblicato il 25 dicembre 2021

Più di 10.000 truppe russe sono tornate alle loro basi permanenti dopo un mese di esercitazioni vicino al confine con l’Ucraina. Lo ha riferito, sabato 25 dicembre, l’agenzia di stampa Interfax, citando l’esercito russo.

Le esercitazioni si sono svolte in diverse regioni vicine all’Ucraina, inclusa la Crimea, che la Russia ha annesso nel 2014, nonché nelle regioni meridionali di Rostov e Kuban. Il dispiegamento di decine di migliaia di truppe, da parte della Russia, nei pressi del confine settentrionale, orientale e meridionale dell’Ucraina, ha alimentato i timori a Kiev e nelle capitali occidentali che Mosca stesse pianificando un attacco contro il suo vicino. Mosca nega tali piani, affermando di voler solo ottenere il rispetto di una serie di impegni da parte dell’Occidente, inclusa la promessa, richiesta alla NATO, di non espandere l’alleanza verso Est, a ridosso dei confini russi. Il Cremlino teme infatti che la sua sicurezza venga minacciata dai crescenti legami dell’Ucraina con la coalizione atlantica.

Le stime sul numero di truppe russe recentemente schierate vicino all’Ucraina variano da 60.000 a 90.000 unità, mentre un documento dell’intelligence statunitense ha suggerito che il contingente potrebbe essere aumentato negli ultimi giorni fino a 175.000 soldati. “Una fase di coordinamento del combattimento di divisioni, equipaggi, squadre di unità motorizzate è stata completata. Più di 10.000 militari marceranno dall’area delle esercitazioni verso il loro dispiegamento permanente”, ha affermato l’esercito in una nota citata da Interfax.

Nel frattempo, alti funzionari del governo tedesco e russo hanno concordato un eccezionale incontro di persona, il mese prossimo, nel tentativo di allentare le tensioni politiche sull’Ucraina. Il consigliere per la politica estera del cancelliere tedesco Olaf Scholz, Jens Ploetner, e il negoziatore russo per l’Ucraina, Dmitry Kozak, hanno accettato di incontrarsi dopo una lunga conversazione telefonica, giovedì 23 dicembre. Il governo tedesco non ha rilasciato commenti ufficiali in merito, mentre un portavoce di Kozak si è rifiutato di commentare.

Negli ultimi mesi, c’è stata una raffica di telefonate tra i leader occidentali e il presidente russo, Vladimir Putin, a causa del rafforzamento militare della Russia al confine con l’Ucraina e dei conseguenti timori di un’invasione. Gli incontri di persona tra alti funzionari del governo occidentale e dell’amministrazione russa sono stati pochi e rari, sebbene il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, abbia tenuto un importante vertice a Ginevra con il leader del Cremlino, lo scorso giugno. Da quando si è insediato al potere questo mese, il premier tedesco Scholz ha sottolineato la necessità di un dialogo con la Russia rispetto al problema del rafforzamento militare di Mosca al confine ucraino, unendosi agli alleati occidentali nel sostenere le sanzioni in caso di invasione da parte della Russia.

Berlino dubita più di Washington che Mosca voglia effettivamente attaccare l’Ucraina ed è desiderosa di allentare le tensioni, secondo quanto riferito all’agenzia di stampa Reuters da due fonti governative, rimaste anonime. I critici hanno accusato la Germania di essere in debito con Putin per via del suo bisogno di gas russo e hanno attaccato la costruzione del gasdotto Nord Stream 2, che lascerebbe fuori l’Ucraina. Berlino afferma che il Nord Stream 2 non è un progetto politico, ma sarebbe solo uno dei numerosi gasdotti che trasportano il gas russo in Europa. “L’obiettivo della parte tedesca rimane quello di ottenere una rapida riattivazione del formato Normandia”, ha riferito una fonte del governo tedesco, riferendosi ai colloqui multilaterali tra Ucraina, Russia, Francia e Germania. Il leader parlamentare dell’SPD, Rolf Mutzenich, ha dichiarato a Reuters che l’impegno di Berlino potrebbe aiutare a ridurre la situazione in Ucraina.

