Libano: “sei o sette anni” per uscire dalla crisi

Pubblicato il 25 dicembre 2021 alle 19:07 in Libano Medio Oriente

Il Libano ha bisogno di “sei o sette anni” per uscire dalla crisi in cui si trova attualmente. Lo ha affermato il presidente del Paese, Michel Aoun.

Venerdì 24 dicembre, in un’intervista televisiva, Aoun ha sottolineato che il Libano è arrivato a questo punto a causa di “malefatte, furti, corruzione e fallimenti del sistema” e che un cambiamento “intellettuale e pratico”, tanto necessario al Paese, verrà attuato per correggere la rotta. “Quello che il popolo libanese sta soffrendo e vive oggi è il risultato delle azioni di coloro che in passato erano al potere e a cui erano affidate le vite dei cittadini”, ha ribadito anche in un tweet il presidente.

Il Libano è al terzo anno di una crisi economica iniziata nel 2019, quando il sistema finanziario è crollato sotto il peso dell’enorme debito statale e della mancanza di valuta estera, il risultato di decenni di corruzione, cattiva gestione economica e finanziamenti insostenibili. I commenti di Aoun sono arrivati pochi giorni dopo la visita a Beirut del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il quale ha rilasciato commenti feroci sulle cause del collasso finanziario del Libano. “Da quanto ho capito, quello che è successo è che il Libano ha usato qualcosa di simile a uno schema Ponzi, il che significa che insieme alla corruzione e ad altre, probabilmente, forme di furto, il sistema finanziario è crollato”, ha detto Guterres in un video pubblicato sui social dopo la visita. Sono in molti i critici che hanno paragonato il comportamento delle autorità libanesi ad uno schema Ponzi, un sistema finanziario che dipende dall’utilizzo di nuovi prestiti per ripagare il debito esistente. La banca centrale libanese, tuttavia, ha negato questa pratica. Il crollo finanziario ha fatto perdere alla lira libanese più del 90% e ha paralizzato il sistema bancario.

Le opinioni del segretario generale dell’ONU sulla crisi finanziaria libanese sono state “espresse più pienamente” in una conferenza stampa al termine della sua visita. In quell’occasione, Guterres ha affermato che i leader del Paese devono convincere la comunità internazionale a sostenere il Libano attuando riforme “in relazione alla vita economica, sociale e politica del Paese” e adottando un “piano di ripresa economica credibile” per lanciare i colloqui volti a favorire un programma di sostegno del Fondo Monetario Internazionale (FMI).

Tra coloro che sono chiamati a risanare un debito pubblico stimato al 341% del PIL, per il 2021, vi è il ministro dell’Economia, Amin Salam, un avvocato che si definisce un “Dirigente di Diritto internazionale e sviluppo economico”, vicepresidente per lo sviluppo aziendale per la Camera di commercio araba nazionale-americana (NUSACC). Un altro è il ministro delle Finanze, Youssef Khalil, un ex alto funzionario della Banca centrale libanese, definito l’architetto della famigerata “ingegneria finanziaria” del Libano.

Chiara Gentili

di Redazione