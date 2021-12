Mali: potenze occidentali condannano il dispiegamento di mercenari Wagner

Pubblicato il 24 dicembre 2021 alle 18:01 in Europa Mali

La Francia e gli alleati occidentali hanno condannato il dispiegamento in Mali dei mercenari russi facenti parte del famigerato gruppo Wagner e hanno accusato Mosca di fornire supporto materiale ai combattenti.

In una dichiarazione congiunta, rilasciata giovedì 23 dicembre, 16 Paesi, tra cui Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Norvegia, Svezia e Canada hanno affermato di “respingere fermamente il dispiegamento di truppe mercenarie sul territorio del Mali”. Si tratta della prima condanna ufficiale da parte delle nazioni occidentali dopo mesi di avvertimenti al governo di Bamako. Tuttavia, la dichiarazione non implica, come era stato più volte minacciato, che le forze straniere si ritireranno dalla lotta contro i gruppi armati nella regione in risposta allo schieramento dei combattenti Wagner. “Questo dispiegamento può solo peggiorare ulteriormente la situazione della sicurezza in Africa occidentale, portare ad un aggravamento della situazione dei diritti umani in Mali e minacciare l’accordo per la pace e la riconciliazione nazionale”, hanno sottolineato i 16 Stati firmatari della dichiarazione, aggiungendo: “Rifiutiamo profondamente la scelta delle autorità maliane di utilizzare fondi pubblici già scarsi per pagare mercenari stranieri invece di sostenere le forze armate del Paese”.

In un messaggio indirizzato a Mosca, le nazioni occidentali hanno poi specificato: “Siamo consapevoli del coinvolgimento del governo della Federazione Russa nel fornire supporto materiale al dispiegamento del gruppo Wagner in Mali e invitiamo la Russia a tornare ad un comportamento responsabile e costruttivo nella regione”. Il governo di Mosca nega qualsiasi legame con la compagnia Wagner, ma, secondo quanto riferito da varie fonti, il gruppo sarebbe collegato a Yevgeny Prigozhin, uomo d’affari vicino al presidente Vladimir Putin. A fine settembre, il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, aveva ammesso che il Mali si era rivolto a compagnie private russe per aumentare la sicurezza nel Paese, ma aveva sottolineato che il Cremlino non era coinvolto nella vicenda.

Una fonte del governo francese, rimasta anonima, ha rivelato ad Agence France Presse di avere a disposizione alcune prove che testimonierebbero il coinvolgimento di Mosca. “Stiamo assistendo a ripetuti passaggi di aerei da trasporto militari appartenenti all’esercito russo e vediamo installazioni all’aeroporto di Bamako per consentire l’arrivo di un numero significativo di mercenari”, ha dichiarato la fonte, aggiungendo che ci sarebbero state frequenti visite, negli ultimi mesi, di dirigenti di Wagner a Bamako, nonchè attività di geologi russi noti per la loro associazione alla compagnia paramilitare.

Tra i firmatari della dichiarazione di giovedì non sono apparsi gli Stati Uniti. Tuttavia, la scorsa settimana, il Segretario di Stato USA, Antony Blinken, ha avvertito il Paese africano di non accettare mercenari della compagnia Wagner, affermando che un accordo del genere avrebbe deviato i fondi e destabilizzato ulteriormente il Paese. Gli esperti sostengono che un accordo tra il governo maliano, guidato dai militari, e il gruppo privato russo per assumere mercenari aumenterebbe l’influenza di Mosca sulla regione, compromettendo le operazioni, a guida francese, contro i gruppi armati che operano in Mali e nella vasta area desertica del Sahel. Già a giugno di quest’anno, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato i piani di Parigi per ridurre di circa la metà le 5.100 truppe francesi impegnate nell’Operazione Barkhane e per chiudere le basi militari della Francia nel Nord del Paese africano, promuovendo un più ampio e organico sforzo europeo nell’area. Il ritiro di Parigi è stato deciso a seguito di un crescente sentimento anti-francese tra la popolazione maliana, che ha accusato la Francia di non essere riuscita a contenere la violenza islamista, in continuo aumento, e di perseguire un’agenda politica oscura interferendo negli affari interni del Paese. Anche alcuni funzionari del governo maliano hanno accusato Macron di aver abbandonato il Paese con una decisione unilaterale di ritiro delle truppe.

La fonte del governo francese intervistata da Agence France Presse ha rivelato che il dispiegamento delle truppe Wagner in Mali sarebbe un “sintomo” della volontà della giunta militare maliana di non aprire la strada al governo civile, ma di voler”rafforzare la sua posizione e rimanere al suo posto”. Il Gruppo Wagner ha suscitato polemiche per il suo coinvolgimento in Siria, Libia, Repubblica Centrafricana e nel conflitto nell’Ucraina orientale. I ministri dell’Unione europea hanno deciso di elaborare ulteriori sanzioni contro la compagnia paramilitare. Parigi aveva precedentemente affermato che qualsiasi dispiegamento della milizia russa sarebbe stato incompatibile con la presenza delle sue truppe nell’area. Tuttavia, nella dichiarazione di giovedì, le potenze hanno indicato che intendono rimanere impegnate in Mali e hanno affermato che non rinunceranno ai loro sforzi per soddisfare i bisogni della popolazione locale. “Riteniamo sbagliata la decisione dei responsabili in Mali di portare mercenari nel Paese e ce ne rammarichiamo espressamente”, ha ribadito in un tweet il ministro della Difesa tedesco, Christine Lambrecht.

