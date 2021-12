Madagascar: affonda nave mercantile, almeno 83 le vittime

Pubblicato il 22 dicembre 2021 alle 17:35 in Africa Madagascar

Una nave mercantile, che trasportava illegalmente circa 130 persone, è affondata al largo del Madagascar, vicino alla costa nord-orientale dell’isola. Il naufragio è avvenuto lunedì 20 dicembre ma la ricerca dei dispersi è ancora in corso. Almeno 83 sarebbero al momento le vittime, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre 45 sono i sopravvissuti. La nave aveva lasciato la città di Antanambe, nel distretto orientale di Mananara North nelle prime ore di lunedì. Si stava dirigendo a Sud, verso il porto di Soanierana Ivongo, ma durante il tragitto è avvenuta la tragedia.

“Questa mattina abbiamo recuperato 25 cadaveri nei dintorni dell’isola di Santa María, probabilmente trasportati dalle correnti marine, il che porta il totale dei morti a 64”, aveva riferito il generale di gendarmeria Zafisambatra Ravoavy. Poco dopo, il numero è salito a 83.

Le autorità marittime hanno specificato che la nave non disponeva di un permesso per il trasporto di passeggeri. Secondo quanto emerso dai primi elementi dell’indagine, un buco nello scafo sarebbe stata la causa dell’affondamento. “Il motore avrebbe subito un problema tecnico”, ha spiegato Adrien Fabrice Ratsimbazafy, dell’Agenzia portuale marittima e fluviale (APMF), specificando che “la nave è stata lasciata in balia delle onde, scontrandosi contro una scogliera”.

Per quanto riguarda la situazione politica del Madagascar, l’ex colonia francese ha vissuto una lunga storia di colpi di stato e disordini da quando ha ottenuto l’indipendenza dalla Francia, nel 1960. Andry Rajoelina ha prestato giuramento come presidente del Paese insulare dell’Oceano Indiano nel 2019, dopo un’elezione combattuta. L’uomo, 44 anni, è un ex disc jockey che ha conquistato il potere rovesciando, con un colpo di Stato militare, l’ex presidente Marc Ravalomanana, il 17 marzo 2009. Conosciuto per la sua retorica e il suo carisma, era stato, ai tempi, il più giovane presidente dell’Africa, all’età di 34 anni. Durante i suoi primi anni al potere, dal 2009 al 2014, la povertà e la corruzione erano aumentate e gli investitori e i donatori stranieri avevano tagliato progressivamente gli aiuti. In questo periodo, Rajoelina aveva rivestito la carica di presidente di transizione. Successivamente, in occasione delle elezioni del 20 dicembre 2013, ad entrambi gli ex presidenti venne impedito di partecipare. I risultati elettorali segnarono la vittoria di Hery Rajaonarimampianina. Rajoelina ha sostenuto Rajaonarimampianina alle elezioni del 2013, dopo aver accettato di non essere in grado di aiutare a ristabilire l’ordine. Ricandidatosi alle elezioni presidenziali del 2018, ha vinto contro Ravalomanana e si è ufficialmente insediato il 19 gennaio 2019. Il rivale ha condannato il voto, ritenendolo macchiato da frode. Al momento della sua rielezione, Rajoelina ha promesso lo sviluppo delle infrastrutture e la riqualificazione del paesaggio, soprattutto delle spiagge, per attirare più turisti e promuovere la creazione di posti di lavoro. Il 20 luglio di quest’anno, le autorità del Madagascar hanno riferito di essere riuscite a sventare un complotto che mirava ad assassinare il presidente Rajoelina e altre figure politiche di rilievo nonchè a far cadere il suo governo.

Secondo le stime della World Bank, l’80% della popolazione del Madagascar, pari a oltre 25 milioni di persone, vive in condizioni di povertà, nonostante le riserve di nichel, cobalto, oro, uranio e altri minerali. Nove persone su 10 vivono con meno di 2 dollari al giorno, mentre la regione meridionale del Paese è in preda a una dura carestia. Il colpo di Stato del 2009 ha portato ad una condanna internazionale e ridotto drasticamente la fiducia degli investitori stranieri, che hanno limitato l’afflusso di denaro nel Paese africano.

Chiara Gentili

di Redazione