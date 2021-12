Che cosa sta succedendo al confine tra Russia e Ucraina

Il ministro della Difesa della Federazione Russa, Sergei Shoigu, ha dichiarato, martedì 21 dicembre, che gli Stati Uniti avrebbero dispiegato circa 8.000 truppe nell’Europa Orientale, a ridosso dei confini russi. Inoltre, fonti citate dal ministro russo, avrebbero rivelato che negli insediamenti di Avdeevka e Priazovskoe, situati nella regione del Donbass nota come Donetsk, vi sarebbero circa “120 dipendenti di compagnie militari private statunitensi”. Questi ultimi, a detta di media russi che hanno citato Shoigu, starebbero “preparando” l’Esercito di Kiev stanziato nel Donbass ad un’eventuale aggressione. “Stanno armando postazioni di tiro negli edifici residenziali e nelle strutture locali, mentre addestrano le Forze [ucraine] per operazioni speciali”, avrebbe riferito il funzionario russo in occasione del Consiglio allargato del Ministero della Difesa della Federazione. Le accuse di Shoigu si sono poi intensificate, quando il ministro ha dichiarato che “le compagnie militari private statunitensi” nella regione di Donestk starebbero “preparando azioni provocatorie per mezzo di prodotti chimici”. “Serbatoi con componenti chimici non identificati sono stati consegnati alle città di Avdiivka e Krasny Liman [entrambe a Donetsk]” ha continuato il funzionario, affermando che lo scopo sarebbe quello di “provocare” le Forze Armate russe.

Nonostante la fermezza e la determinazione con cui Shoigu ha pronunciato tali parole, è importante sottolineare che, dall’altra parte, i Paesi membri dell’Alleanza Atlantica e gli Stati Uniti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sul dispiegamento di truppe militari in Ucraina. Al contrario, il 18 dicembre, il segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace, ha affermato che l’Ucraina “non è membro della NATO, quindi è altamente improbabile che qualcuno vi invierà truppe per sfidare la Russia“. Tuttavia, lo stesso 18 dicembre, il generale Tod Wolters, a capo del Comando supremo delle potenze alleate della NATO in Europa ha suggerito all’Alleanza di schierare truppe aggiuntive in Bulgaria e in Romania, anch’essi membri della NATO, proprio per fronteggiare “l’accumulo militare russo” lungo il fianco orientale dell’Ucraina. A riferirlo è stata la versione inglese di Deutsche Welle, citando quanto riportato dal quotidiano tedesco Der Spiegel. Quest’ultimo ha rivelato che l’Alleanza potrebbe ampliare la missione “Enhanced Forward Presence”, grazie alla quale la NATO ha già schierato truppe nei Paesi baltici e in Polonia Orientale. Il quotidiano tedesco ha affermato di avere “informazioni” secondo cui il generale della NATO Wolters avrebbe “chiesto un rafforzamento delle truppe al confine Orientale”, durante una videoconferenza riservata con i leader militari dei Paesi alleati, aggiungendo che la proposta avrebbe in effetti “ampliato la presenza della NATO [in Romania e Bulgaria].” L’Alleanza ha rifiutato di commentare le informazioni fornite dal Der Spiegel.

A partire dal mese di novembre, sono iniziati a circolare notizie sui media statunitensi che accusavano il Cremlino di aver stanziato i propri soldati al confine con l’Ucraina. Ad oggi, l’intelligence degli USA ha affermato che la Russia ha dispiegato fino 175.000 militari lungo le frontiere, suddivisi in circa 100 battaglioni di gruppi tattici (BTG). Questi battaglioni rappresentano una formazione operativa flessibile costituita, di base, da unità di artiglieria, difesa aerea, ingegneria e supporto logistico, che possono essere integrate con altre unità, tra cui le forze speciali, sulla base dell’operazione da completare. A proposito dello stanziamento di tali formazioni russe, il Ministero della Difesa ucraino ha specificato che le unità della 41° armata russa sono state collocate a circa 260 chilometri a Nord dal confine. Da una parte, l’Occidente accusa la Russia di pianificare un’invasione su larga scala dell’Ucraina e la minaccia di “conseguenze devastanti”, come ha tuonato il presidente degli USA, Joe Biden. Dall’altra parte, il Cremlino nega di avere intenzioni bellicose, ribadendo che lo spostamento di truppe all’interno del proprio Stato rientra tra gli affari interni. Ciò che turba la Federazione, inoltre, è il progressivo allargamento verso Oriente degli Stati Uniti e dell’Alleanza Atlantica, sempre più presenti nel Mar Nero e in Georgia e in Ucraina, Paesi che Mosca considera come “cuscinetti” tra la Federazione e l’Europa.

Questi timori hanno portato la Federazione a stilare un Trattato sulle “garanzie di sicurezza” richieste all’Alleanza Atlantica e agli Stati Uniti. Il 15 dicembre, il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, ha annunciato di aver presentato agli USA e alla NATO una bozza di documenti in cui sono stati delineati i punti chiave delle concessioni che intende ottenere. Più tardi, il 17 dicembre, il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa ha reso pubblico il contenuto dell’Accordo di sicurezza avanzato da Mosca. Quest’ultimo – immediatamente respinto dai funzionari della NATO – si presentava sotto forma di una bozza di trattato, in cui si richiedeva all’Alleanza di interrompere qualsiasi espansione verso l’Est Europa, verso l’Asia Centrale e verso tutti i Paesi un tempo membri dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS). Infine, la bozza conteneva anche la richiesta di smantellare gli schieramenti militari nell’Europa Centrale e Orientale, affermando che le parti avrebbero dovuto concordare “di non dispiegare truppe in aree in cui non erano state presenti dopo il 1997”, ovvero anno in cui ha avuto inizio l’espansione della NATO verso Oriente. Nel dettaglio, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca hanno aderito all’Alleanza nel 1999, seguite, nel 2004, da Bulgaria, Romania, Slovacchia, Slovenia e dalle ex repubbliche sovietiche di Estonia, Lettonia e Lituania. Negli anni successivi, sono entrati a far parte anche Albania, Croazia, Montenegro e Macedonia del Nord, portando il totale dei Paesi nella NATO a 30.

Il viceministro degli Esteri della Federazione, Sergey Ryabkov, ha inoltre spiegato che Mosca richiede a Washington di annullare le conclusioni del vertice di Bucarest, svoltosi il 2 aprile 2008, quando l’Alleanza aveva annunciato l’avvio della politica della “porta aperta” per Georgia e Ucraina. Al momento, Mosca non ha ancora ricevuto alcuna risposta concreta dalla controparte. Sebbene il presidente stesso, Vladimir Putin, abbia chiarito che non si trattava di un ultimatum, le pressioni esercitate sull’Occidente per ottenere una risposta sono progressivamente aumentate. Ad esempio, Ryabkov ha sottolineato che la mancata risposta alle richieste russe potrebbe innescare un nuovo round di confronto. Analoghe affermazioni sono giunte, il 21 dicembre, dal presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Quest’ultimo ha avvertito che Mosca è “pronta ad adottare misure tecnico-militari” se la NATO dovesse espandersi vicino ai confini russi perché il Paese “ha il pieno diritto” di adottare misure che garantiscano la sicurezza e la sovranità della nazione.

La Russia ha dichiarato di preferire un dialogo sulle garanzie di sicurezza in formato bilaterale con gli Stati Uniti. Tuttavia, questi ultimi hanno ribadito che si tratta di questioni da affrontare insieme a tutti i Paesi membri della NATO, nonché ai partner europei. Inoltre, i colloqui dovrebbero anche includere i timori e le richieste di sicurezza dell’Alleanza stessa e degli USA. Ad esempio, la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, aveva dichiarato, il 17 dicembre, che gli Stati Uniti avevano visionato le condizioni ma che non avrebbero tenuto “nessun colloquio sulla sicurezza europea” senza i suoi alleati. Altrettanto rilevante è menzionare le parole pronunciate dalla ministra della Difesa della Germania, Christine Lambrecht, durante la sua visita in Lituania alle truppe tedesche di stanza nel Paese Baltico. La neoministra aveva dichiarato l’Alleanza avrebbe discusso delle garanzie di sicurezza russe, sottolineando, però, che la NATO non avrebbe consentito a Mosca di “dettare” legge sulle questioni di sicurezza del blocco militare Occidentale. A detta di analisti statunitensi, le proposte sono andate ben oltre la normalizzazione dell’attuale conflitto nel Donbass che, dal 2014, vede protagoniste le forze governative ucraine e i separatisti filorussi. Per di più, hanno continuato gli esperti, gran parte delle richieste non erano dirette a Kiev, bensì agli Stati Uniti e ai Paesi alleati. Le garanzie di sicurezza incarnano chiaramente gli obiettivi a lungo ricercati dal presidente russo, il quale, secondo analisti, è sempre più preoccupato che “l’Ucraina stia irrimediabilmente alla deriva in un’orbita Occidentale”, questione che “pone una grave minaccia alla sicurezza russa”.

