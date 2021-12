Afghanistan: vietate le immagini femminili a Kabul

Pubblicato il 21 dicembre 2021 alle 19:12 in Afghanistan Asia

Il portavoce della municipalità di Kabul, Nematullah Barakzai, ha annunciato che il governo ha ordinato ai funzionari di rimuovere tutte le foto di donne dalle insegne dei negozi e dei centri commerciali della capitale.

La notizia è stata riferita il 21 dicembre dal quotidiano locale, Tolo News, che cita il portavoce dei talebani. “In base alla decisione del governo, le foto che sono contrarie ai regolamenti islamici saranno raccolte o rimosse dai cartelloni pubblicitari”, ha affermato Barakzai. I titolari dei saloni di bellezza di Kabul hanno criticato la decisione dell’Emirato islamico, chiedendo al governo di non imporre restrizioni alla loro attività.

Il quotidiano riporta anche la testimonianza di Shayesta Saifi, una truccatrice che lavora in un salone di bellezza da sette anni. La donna ha raccontato che il suo stipendio è fondamentale per il supporto della sua famiglia, formata da 10 persone. “Stanno imponendo una restrizione al lavoro delle donne, c’è il timore che chiudano il nostro negozio nei prossimi giorni”, ha affermato. “A cosa serve al governo rimuovere le foto femminili?” ha chiesto Parwana, un’ attivista per i diritti delle donne. Le organizzazioni internazionali e numerosi Paesi hanno ripetutamente invitato l’esecutivo dei talebani a non ignorare i diritti delle donne, ma il governo dell’Emirato islamico sostiene di rispettare in pieno il mondo femminile, secondo la base dei principi islamici.

Dalla riconquista dell’Afghanistan, con la presa di Kabul del 15 agosto, i talebani hanno inizialmente dichiarato che avrebbero consentito alle donne maggiore libertà, rispetto al passato, pur rimanendo nel quadro della legge islamica. Tuttavia, continuano a circolare notizie, confermate e non, su una generalizzata mancanza di tutela dei diritti del mondo femminile in Afghanistan. Già il 24 agosto, il portavoce talebano Zabihullah Mujahid aveva chiesto alle donne afghane che lavoravano di stare in casa, finché non fossero stati messi in atto sistemi adeguati per garantire la loro sicurezza. Inoltre, senza dare spiegazioni al riguardo, nessuna donna è stata inclusa tra i rappresentanti dell’esecutivo resi noti il 7 settembre e neanche successivamente. Sulla scia di questo atteggiamento, il 17 settembre, i talebani hanno chiuso il Ministero per gli Affari Femminili, sostituendolo con un Ministero per la “Propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio”, incaricato di far rispettare la legge islamica.

Durante il primo governo, dal 1996 al 2001, il gruppo islamista aveva imposto una versione rigorosa della sharia, dalle interpretazioni più estreme. Ciò includeva il divieto per le donne di lavorare fuori casa o di uscire di casa senza un tutore maschio, il mancato accesso all’istruzione per bambine e ragazze, l’obbligo di indossare il burqa (l’abito femminile musulmano che copre sia il corpo sia il volto) e severe punizioni per chiunque avesse violato il codice morale imposto da gruppo militante islamista. Secondo Amnesty International, nel 1996, a una donna di Kabul venne tagliata una falange del pollice per aver indossato lo smalto.

Con il nuovo governo, i talebani avevano promesso grandi cambiamenti rispetto al passato, tra cui l’apertura alle donne e il rispetto dei diritti umani. Tuttavia, i dubbi al riguardo sono numerosi. Al momento il genere femminile è stato escluso dalla vita sociale e politica, le scuole sono state nuovamente divise in maschili e femminili e queste ultime non sono operative, con il risultato di molte giovani afghane che non possono continuare il proprio percorso di studi. Al contrario, le scuole maschili sono state riaperte il 18 settembre. Inoltre, circolano notizie riguardo a presunti omicidi di giovani sportive e minacce di morte contro giudici di sesso femminile.

La questione della tutela dei diritti delle donne è stata definita fondamentale dai Paesi dell’Unione Europea, che affermano che non riconosceranno l’esecutivo dei talebani se la loro posizione questo punto non verrà chiarita. Senza un riconoscimento ufficiale, il governo non può accedere agli aiuti finanziari forniti all’Afghanistan dalla comunità internazionale, da cui l’economia del Paese è fortemente dipendente.

Maria Grazia Rutigliano

di Redazione