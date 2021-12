Sudan: continuano le proteste contro i militari

Pubblicato il 19 dicembre 2021 alle 17:41 in Sudan

Centinaia di migliaia di persone hanno marciato verso il palazzo presidenziale nella capitale del Sudan, Khartoum, il 19 dicembre, per protestare contro l’ultimo colpo di Stato militare del 25 ottobre scorso. Le forze di sicurezza hanno risposto con gas lacrimogeni e granate assordanti, secondo quanto riferito da alcuni testimoni ai media.

Inizialmente, i manifestanti si sono radunati a meno di un chilometro dal palazzo presidenziale, declamando slogan tra cui “la gente è più forte e la ritirata è impossibile” e hanno poi raggiunto i cancelli del palazzo per la prima volta, nel corso delle nove proteste organizzate dal golpe. Altre dimostrazioni sono state organizzate anche in altre città del Paese tra cui Port Sudan, sulla costa del Mar Rosso, ed El-Deain nella regione occidentale del Darfur.

La protesta del 19 dicembre ha ricordato il terzo anniversario dell’inizio delle manifestazioni che avevano dato il via a una rivolta popolare che aveva portato al rovesciamento dell’allora leader del Paese, Omar al-Bashir, avvenuto l’11 aprile 2019. Al momento, in Sudan sono in corso proteste della popolazione che, dopo il 24 ottobre, non si sono interrotte nonostante il reintegro del primo ministro, Abdalla Hamdok, il 21 novembre scorso. I manifestanti chiedono di che l’Esercito non abbia più alcun ruolo nel governo di transizione verso libere elezioni.

Il 18 dicembre, il primo ministro Hamdok ha avvertito in una dichiarazione che la rivoluzione del Sudan ha dovuto affrontare una grave battuta d’arresto e che l’intransigenza politica da tutte le parti ha minacciato l’unità e la stabilità del Paese. Le forze di sicurezza hanno sigillato le strade principali che portano all’aeroporto e al quartier generale dell’esercito.

Mentre il ripristino di Hamdok è stato una concessione da parte del generale a capo del Paese Abdel Fattah al-Burhan, i principali partiti politici e gruppi civili hanno affermato che l’esercito non dovrebbe svolgere alcun ruolo in politica. Secondo i termini dell’accordo del 21 novembre, Hamdok guiderà un governo di tecnocrati durante una transizione politica che dovrebbe durare fino al 2023 e condividerà il potere con i militari. L’intesa sarebbe basata su un precedente accordo concluso tra le forze politiche militari e civili in seguito al rovesciamento di al-Bashir, quando le parti avevano deciso di condividere il potere fino alle elezioni. Il colpo di Stato del 25 ottobre ha fatto poi naufragare tale partenariato. La coalizione civile che condivideva il potere con l’Esercito prima del 25 ottobre e i suoi ex ministri hanno respinto l’accordo raggiunto da Hamdok il 21 novembre, citando la violenta repressione delle proteste contro i militari nell’ultimo mese.

Il Comitato centrale dei medici sudanesi afferma che 45 persone sono state uccise nella repressione dei manifestanti dopo il colpo di Stato. I partiti civili e i comitati di resistenza di quartiere che hanno organizzato diverse proteste di massa, chiedono il pieno governo civile con lo slogan “nessun negoziato, nessun partenariato, nessuna legittimità”.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Camilla Canestri, interprete di cinese e inglese

di Redazione