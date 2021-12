Regno Unito e Australia firmano “storico” accordo commerciale

Il Regno Unito ha firmato un accordo di libero scambio con l’Australia che, a detta di Londra, andrà a beneficio di consumatori e imprese. L’intesa è la prima post-Brexit negoziata “da zero”. Concordata in linea di principio dal primo ministro britannico, Boris Johnson, a giugno, è stata firmata oggi, venerdì 17 dicembre, dal segretario al commercio internazionale, Anne-Marie Trevelyan, durante una cerimonia virtuale. Il governo ha stimato che l’accordo sbloccherà circa 10,4 miliardi di sterline di scambi aggiuntivi, eliminando le tariffe su tutte le esportazioni del Regno Unito. Tuttavia, alcuni agricoltori britannici sono preoccupati di poter essere negativamente colpiti dalle importazioni a basso costo. Per Londra, però, l’accordo rappresenta anche una porta d’ingresso nella regione dell’Indo-Pacifico e aumenterà le possibilità del Regno Unito di aderire alla Trans-Pacific Partnership, una delle più grandi aree di libero scambio al mondo.

Anche l’Australia ha elogiato l’accordo. “Si tratta di un’intesa davvero storica. È un vero accordo di libero scambio. Tutti vincono”, ha affermato il ministro del Commercio australiano, Dan Tehan. L’accordo entrerà in vigore il prossimo anno. Trevelyan lo ha descritto come “un momento fondamentale nella relazione storica e vitale tra le due nazioni del Commonwealth”. Secondo il segretario al commercio internazionale, l’intesa dimostra ciò che il Regno Unito potrebbe ottenere come “nazione commerciale sovrana agile e indipendente”, ha aggiunto. In un’intervista alla BBC, ha negato che l’accordo possa danneggiare gli agricoltori del Regno Unito e ha sottolineato che, al contrario, prevede “salvaguardie molto chiare” e “contingenti tariffari chiari nei primi 10 anni”, nonché “un meccanismo di salvaguardia generale”. “La realtà è che l’Australia invia circa il 70% della sua carne bovina e ovina ai mercati dell’Asia e del Pacifico”, ha affermato Trevelyan, specificando: “Sono più vicini per loro e hanno ottimi prezzi. Quindi non mi aspetto che ci sarà un’impennata drammatica nei mercati del Regno Unito e so che i nostri cittadini continueranno a comprare ciò che vogliono, ma sono molto lieta di fare cose che apriranno la scelta del consumatore”.

Per l’Australia, l’accordo elimina le tariffe dal 99% delle sue esportazioni e rende più facile, per gli australiani, vivere e lavorare nel Regno Unito. L’intesa aiuterà anche a incrementare le vendite di vino, carne bovina e zucchero australiani. Queste merci sono state recentemente boicottate dalla Cina, il principale mercato di esportazione dell’Australia, a causa delle tensioni politiche scatenate, tra le altre cose, dalla firma del trattato AUKUS, il 16 settembre, che ha sancito la nascita di un’alleanza trilaterale in materia di sicurezza.

Trevelyan ha affermato che questo accordo è un esempio per tutti gli altri Paesi che vogliono concludere accordi commerciali con il Regno Unito, in modo che possano, per utilizzare le sue parole, “vedere quanto vogliamo essere espansivi”. L’intesa è stata accolta con favore soprattutto dalle aziende britanniche che vogliono fare più affari in Australia, in particolare nel settore dei servizi. Il commercio tra i due Paesi aumenterà come risultato di questa iniziativa. Il Regno Unito ha permesso all’Australia di accedere quasi pienamente al mercato agricolo britannico e ciò porterà altre economie più grandi a prenderne atto e a volere un accesso simile in futuro.

Una valutazione interna del Dipartimento per il Commercio Internazionale ha stimato che l’accordo con l’Australia potrebbe aumentare le dimensioni dell’economia del Regno Unito di 2,3 miliardi di sterline l’anno a partire dal 2035. Si tratta di circa lo 0,08% del PIL. Per fare un confronto, l’Ufficio indipendente per la responsabilità di bilancio ha calcolato che, per il Regno Unito, la perdita a lungo termine derivante dall’uscita dall’Unione europea potrebbe essere di circa il 4% del PIL.

Il segretario ombra al commercio internazionale, Nick Thomas-Symonds, ha affermato che i laburisti sostengono l’accordo, ma lo esamineranno molto attentamente per assicurarsi che fornisca i benefici promessi. Thomas-Symonds ha aggiunto che l’opposizione “manterrà impegnato il governo sulle promesse fatte alle comunità agricole, sui suoi impegni sulla protezione dell’ambiente e sugli standard di alimenti e bevande”.

Nel biennio 2019-20, il commercio di beni e servizi tra l’Australia e il Regno Unito è stato valutato a 20,1 miliardi di sterline ed entrambe le parti sperano di espandere considerevolmente tale importo. Attualmente, il commercio di carne tra i due Paesi è molto limitato. Solo lo 0,15% di tutte le esportazioni di carne bovina australiana va nel Regno Unito. L’anno scorso, il 14% delle importazioni di carne ovina nel Regno Unito proveniva dall’Australia.

