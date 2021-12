La Russia consegna agli USA la bozza sulle garanzie di sicurezza

Pubblicato il 16 dicembre 2021 alle 16:08 in Europa Russia USA e Canada

Il Cremlino ha dichiarato, giovedì 16 novembre, che la Russia ha presentato agli Stati Uniti e alla NATO una bozza di documenti in cui sono stati delineati i punti chiave delle “garanzie di sicurezza” che intende ottenere, sullo sfondo delle crescenti tensioni tra Mosca e l’Occidente in merito alla questione ucraina.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha riferito che un alto inviato russo, ovvero il vice ministro degli Esteri, Sergey Ryabkov, sarebbe pronto a partire fin da subito per giungere in un Paese neutrale dove avviare i colloqui per discutere della proposta, i cui dettagli non sono stati rivelati. Durante un briefing con i giornalisti, Peskov ha anche rivelato che il presidente russo, Vladimir Putin, potrebbe tenere un’altra telefonata con l’omologo degli Stati Uniti, Joe Biden, prima della fine dell’anno, per discutere di questioni di sicurezza. Tuttavia, il portavoce del Cremlino ha precisato che tali colloqui telefonici non sono ancora stati concordati dalle parti. Peskov ha poi svelato alcuni dettagli dei colloqui telefonici tra il consigliere per gli Affari Esteri di Putin, Yuri Ushakov, e il consigliere per la sicurezza internazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. Durante il bilaterale telefonico, svoltosi mercoledì 15 dicembre, Ushakov ha presentato all’omologo la bozza sulle “garanzie di sicurezza” e ha ribadito che la Russia è pronta ad avviare consultazioni sulla questione. Le proposte di Mosca sono state fornite anche all’assistente del segretario di Stato per gli Affari Europei ed Eurasiatici, Karen Donfried, che mercoledì ha visitato Mosca e ha incontrato il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov. Quest’ultimo, la scorsa settimana, aveva avvertito che l’incapacità di arginare le crescenti tensioni tra Russia e Occidente potrebbe spingerli “a una resa dei conti simile alla crisi missilistica cubana del 1962”, al quale ha rischiato di innescare una guerra nucleare.

Intanto, il medesimo giovedì, i Paesi membri dell’Unione Europea si sono riuniti, a Bruxelles, per discutere di Russia. Secondo una bozza di dichiarazione finale del vertice, citata da Reuters, l’UE ha assunto la stessa posizione degli Stati Uniti. I leader del blocco hanno concordato di “mettere in guardia la Russia delle massicce conseguenze che dovrà fronteggiare” nel caso in cui decida di avviare l’offensiva in Ucraina. Il premier lettone, Krisjanis Karins, ha dichiarato che l’UE sta subendo attacchi su più fronti, citando la crisi migratoria in Bielorussia, il caro bollette nel mercato energetico, la campagna di disinformazione russa e il dispiegamento militare lungo il fianco Orientale dell’Ucraina. Mentre il primo ministro irlandese, Micheal Martin, ha affermato che qualsiasi controversia con la Russia deve essere risolta con “mezzi pacifici”, i Paesi Baltici hanno adottato una posizione più dura. “Stiamo affrontando una delle situazione più pericolose degli ultimi 30 anni. E non faccio riferimento solo all’Ucraina, ma allo stesso fianco Orientale della NATO”, ha affermato il presidente lituano, Gitanas Nauseda. Di analogo avviso si è detta il primo ministro della Slovenia, Janez Jansa. “Sono preoccupato perché la concentrazione militare, specialmente al confine ucraino con la Russia, è elevata”, ha rivelato il premier sloveno, il cui Paese detiene la presidenza di turno del vertice dell’UE. “Non c’è alcun dubbio: la Russia si sta servendo della propria potenza militare per esercitare pressioni”, ha continuato Jansa, affermando che è necessario evitare che la Russia avanzi e occupi l’Ucraina, come avvenne nel 2014 con la Crimea.

Il giorno prima, il 15 dicembre, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato la sua disponibilità ad avviare colloqui con la Russia, mentre continua ad esortare l’Occidente a varare dure sanzioni contro Mosca per evitare un’escalation. Tali parole sono state pronunciate a Bruxelles, nel corso del vertice del programma di partenariato Orientale dell’Unione Europea. L’incremento delle consultazioni di alto livello si colloca nel quadro dell’accumulo di circa 92.000 militari russi lungo il fronte Orientale dell’Ucraina. Quest’ultima, supportata dagli Stati Uniti, dall’Alleanza Atlantica e dall’Unione Europea, sebbene non sia un Paese membro, teme che Mosca stia preparando un attacco su larga scala per porre fine al conflitto nel Donbass, area in cui è in corso una guerra tra separatisti, supportati dalla Russia, e l’Esercito ucraino. La questione de “l’aggressione russa” ha anche predominato il G7, svoltosi a Liverpool, dall’11 al 12 dicembre. Gli Stati membri avevano ribadito che avrebbero varato pesanti sanzioni contro l’economia russa nel caso di aggressione, promettendo un “fronte unito” contro le presenti minacce alla libertà e alla democrazia. Anche il presidente degli USA, Joe Biden, aveva rivelato gli avvertimenti fatti all’omologo russo, Vladimir Putin, durante il bilaterale da remoto del 7 dicembre. Mosca avrebbe pagato “un terribile prezzo” e sarebbe stata soggetta a “conseguenze economiche devastanti” nel caso in cui avesse, de facto, deciso di invadere l’Ucraina, ha tuonato Biden.

Dall’altra parte, la Russia accusa l’Ucraina e gli Stati Uniti di adottare un comportamento aggressivo. Mosca ha più volte condannato l’incremento della presenza militare della NATO e degli USA nel Mar Nero, ribadendo che tale “attività militare aggressiva” rappresenta “una minaccia alla sicurezza regionale e alla stabilità strategica”. È proprio in virtù di questo che la Russia ha iniziato a richiedere “garanzie di sicurezza” all’Occidente. Anche Putin aveva dichiarato, l’11 novembre, che le operazioni militari straniere nel Mar Nero rappresentavano una “fonte di preoccupazione” per il Cremlino. Tali azioni, aveva incalzato Putin, avrebbero obbligato la Russia ad adottare “maggiori precauzioni” per salvaguardare la sicurezza nazionale.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Anna Peverieri, interprete di russo e inglese

di Redazione