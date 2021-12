Sudan: primo ministro rimuove i governatori statali di nomina militare

Pubblicato il 13 dicembre 2021 alle 18:46 in Africa Sudan

Il primo ministro sudanese, Abdalla Hamdok, ha sostituito tutti i governatori statali nominati dal capo dell’esercito, Abdel-Fattah al-Burhan, dopo il colpo di stato del 25 ottobre. L’ufficio del premier ha confermato la decisione in una nota, diffusa nella serata di domenica 12 dicembre, in cui ha specificato che, su direttiva di Hamdok, la ministra del Governo federale, Buthaina Dinar, ha licenziato i segretari generali dei 18 governi statali del Sudan. Solo i ministri federali e i governatori statali nominati in base all’accordo di pace di Giuba hanno mantenuto le loro posizioni. La decisione fa parte degli sforzi del primo ministro per riportare il Paese sulla strada della transizione, dopo la brusca interruzione dovuta al golpe militare.

In seguito al colpo di stato, al-Burhan aveva rimosso tutti i ministri di gabinetto e i governatori statali nominati dalle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc), l’associazione della società civile promotrice delle proteste che nel 2019 portarono al rovesciamento dell’ex presidente Omar al Bashir, e aveva sostituito i governatori con 18 segretari generali di Stato incaricati dell’amministrazione dei governi regionali.

Con la decisione di domenica, Hamdok ha altresì rimpiazzato la maggior parte dei viceministri ad interim nominati dai militari, alcuni dei quali veterani del governo di al-Bashir. Tuttavia, deve ancora nominare il gabinetto di tecnocrati previsto dall’accordo stipulato il 21 novembre con l’esercito. Le difficoltà che il primo ministro sta incontrando nel suo percorso provengono soprattutto dall’opposizione di parte dei partiti politici e dei manifestanti all’intesa sottoscritta con la leadership militare del Paese, interpretata come un “tradimento”. L’accordo è stato annunciato dopo ampie proteste di massa contro i militari e dopo la vasta condanna da parte della comunità internazionale nei confronti del golpe, che ha stravolto la transizione verso le elezioni.

I manifestanti sudanesi, che si oppongono all’intesa del 21 novembre, continuano ad esortare le potenze mondiali a non riattivare gli aiuti allo sviluppo del Sudan per paura di legittimare il colpo di stato del 25 ottobre e di compromettere il passaggio ad un governo civile. Della questione si è cominciato a parlare dopo che il primo ministro Hamdok è stato rilasciato dagli arresti domiciliari e rimesso al suo posto, il 22 novembre. Tuttavia, i comitati di resistenza del Sudan, gruppi di quartiere con una struttura di comando orizzontale che stanno guidando il movimento per la democrazia, continuano a portare avanti la resistenza contro la leadership militare e invitano la comunità globale a privare i militari degli aiuti. “Nell’interesse della gente e dei manifestanti, la comunità internazionale non deve sostenere in alcun modo questo governo”, ha detto ad Al Jazeera Zuhair al-Dalee, rappresentante di uno dei comitati di resistenza della capitale, Khartoum. “Qualsiasi aiuto che arriva a questo governo sosterrà solo il colpo di stato. Non andrà a beneficio delle persone”, ha aggiunto.

Il ministro delle finanze sudanese, Jibril Ibrahim, ha recentemente affermato che il governo ha un disperato bisogno di sostegno internazionale dopo che, il mese scorso, la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale hanno sospeso il loro pacchetto di aiuti a seguito del colpo di stato. Il congelamento potrebbe rendere difficile per il governo garantire importazioni di beni essenziali, come cibo e medicine, nelle prossime settimane. Il colpo di stato ha anche portato alla sospensione di 700 milioni di dollari di aiuti statunitensi. Parte di tale assistenza era destinata a fornire un cuscino finanziario per aiutare i sudanesi più poveri a sopravvivere alle misure di austerità.

Cameron Hudson, membro senior dell’Atlantic Council Africa Center, ha affermato che, al momento, è attiva a Washington una discussione sul ripristino dell’assistenza finanziaria. Tuttavia, i funzionari statunitensi sembrerebbero in una situazione di stallo. “Washington è in una posizione in cui sembra che una risposta appropriata al colpo di stato sia negare l’assistenza, ma questa potrebbe essere la mossa che innesca il collasso dell’economia e per la quale la comunità internazionale e Washington verranno poi incolpate”, ha osservato Hudson, aggiungendo: “Inoltre, non sappiamo che tipo di pressione Hamdok stia esercitando sull’amministratore degli Stati Uniti. Questi vogliono chiaramente sostenere Hamdok poiché è stato il fulcro della politica statunitense. Se non fosse stato primo ministro, gli Stati Uniti non avrebbero tollerato o riconosciuto questo governo”.

Samahir Mubarak, membro dell’Associazione dei professionisti sudanesi, che ha guidato le proteste contro l’ex leader al-Bashir, nel 2019, ha detto ad Al Jazeera che i manifestanti sono arrabbiati perché gli Stati Uniti stanno mettendo da parte il movimento pro-democrazia per sostenere Hamdok. “Gli Stati Uniti stanno riducendo l’intera transizione al supporto di una singola persona e questo sta dando una via d’uscita ai militari”, ha affermato Mubarak. I generali del Sudan hanno bisogno di aiuti per ripagare i propri elettori e cooptarne di nuovi, che, secondo gli analisti, rappresenta la chiave per ottenere legittimità e consolidare il potere. Mohamad Hamdan Dagalo, capo di un potente gruppo paramilitare sudanese, noto come Rapid Support Forces (RSF), ha recentemente minacciato di inondare l’Europa di rifugiati se l’UE non dovesse sostenere il governo sudanese. “Se il Sudan aprirà i confini, ci sarà un grosso problema in tutto il mondo”, ha detto al quotidiano “Politico” Dagalo, meglio conosciuto come Hemeti, all’inizio di questo mese. Negli ultimi anni, gli Stati membri dell’UE hanno collaborato clandestinamente con milizie come le RSF per dissuadere i migranti dal raggiungere l’Europa. Per Hudson, però, sembra inverosimile che i leader europei cedano alle richieste di Hemeti. “Nelle conversazioni che ho avuto con i vari diplomatici, l’UE sente che non può lasciarsi ricattare”, ha detto il ricercatore dell’Atlantic Council Africa Center.

Una soluzione potrebbe essere quella di fornire aiuti umanitari e riutilizzare la maggior parte dell’assistenza allo sviluppo dei gruppi della società civile e del movimento per la democrazia, secondo Jonas Horner, esperto del Sudan per l’International Crisis Group. “Gli aiuti dovrebbero essere gestiti in un modo che non ci siano i militari a intascarli o a prendersene il merito”, ha detto ad Al Jazeera. Tuttavia, le potenze mondiali potrebbero preferire sostenere il governo se Hamdok dovesse riacquistare in qualche modo il sostegno popolare. Nel tentativo di convincere i manifestanti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aveva invitato il movimento pro-democrazia a sostenere il primo ministro sudanese, durante una conferenza stampa il primo dicembre. “Vorrei fare appello al buon senso. Abbiamo una situazione che, sì, non è perfetta, ma che potrebbe consentire una transizione verso la democrazia”, aveva affermato Guterres. “Penso che mettere in discussione questa particolare soluzione (anche se capisco perché le persone sono indignate) sarebbe molto pericoloso per il Sudan”, ha aggiunto. Le osservazioni di Guterres hanno indignato alcuni degli attivisti, molti dei quali hanno accusato le Nazioni Unite di sostenere il colpo di stato invece delle aspirazioni alla democrazia. “La comunità globale, e in particolare le Nazioni Unite, parlano spesso di sostenere i valori democratici, ma sono loro che danno ai militari una via d’uscita dopo il colpo di stato del 25 ottobre”, ha detto Mubarak. “Parlando di buon senso, penso che sia ora che membri più razionali della comunità internazionale prendano posizione per noi”, ha concluso.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Chiara Gentili

di Redazione