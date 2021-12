Macron e Orban cercano un terreno di dialogo al di là delle differenze

Pubblicato il 13 dicembre 2021 alle 20:08 in Francia Ungheria

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha affermato, lunedì 13 dicembre, a seguito di un incontro con il primo ministro ungherese, Viktor Orban, che Parigi e Budapest sono disposte a “lavorare insieme per l’Europa” nonostante le differenze politiche. La dichiarazione lascia sottintendere un tono conciliatorio e un messaggio distensivo da parte della Francia, che si prepara ad assumere la presidenza di turno dell’Unione europea.

Anche Orban ha confermato la disponibilità al dialogo prima dei colloqui, tenutisi a Budapest. Il premier ungherese ha affermato che il suo Paese rispetta il leader francese e sostiene le iniziative di Macron per rendere l’UE più autosufficiente in materia di difesa, energia nucleare e agricoltura. La Francia e l’Ungheria sono più in disaccordo su questioni quali i diritti LGBT, lo stato di diritto e gli standard democratici. “Ci sono disaccordi politici che sono ben noti, ma abbiamo la volontà di lavorare insieme per l’Europa e intendiamo essere partner leali”, ha dichiarato Macron dopo essere arrivato nella capitale ungherese.

Mettendo da parte la retorica, a volte dura, che ha rivolto al governo di Budapeest, già la scorsa settimana, il presidente francese aveva specificato di considerare Orban sia un avversario politico sia, contemporaneamente, un partner europeo. “Il rapporto dell’Ungheria con il presidente Macron è di rispetto”, ha detto, dal canto suo, il premier ungherese, prima dell’incontro. “La Francia è la patria degli enciclopedisti, sono i migliori quando si tratta di definizioni, quindi accettiamo le loro definizioni: quello che abbiamo sentito ultimamente dal signor presidente è che siamo avversari politici e allo stesso tempo partner europei”, ha ribadito il primo ministro.

Nonostante il tono conciliante delle dichiarazioni pubbliche, Macron ha comunque voluto sottolineare la distanza politica che intercorre tra lui e il leader ungherese attraverso una serie di mosse dall’elevato valore simbolico. Innanzitutto, durante il suo viaggio a Budapest, il presidente francese si è recato e ha deposto una corona di fiori presso la tomba di Agnes Heller, filosofa ungherese, sostenitrice della democrazia liberale e forte critica di Orban, deceduta circa due anni fa. Inoltre, sempre nella giornata di lunedì, il presidente ha tenuto un incontro con i leader dell’alleanza di opposizione che sfiderà Orban alle elezioni del prossimo anno e ha partecipato ad una riunione del gruppo di Visegrad, che comprende leader di Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Negli ultimi due mesi, Orban ha ricevuto i leader di estrema destra, candidati alla presidenza, Marine Le Pen ed Eric Zemmour, contro i quali Macron concorrerà alle elezioni del prossimo anno cercando di ottenere un secondo mandato. Entrambi hanno elogiato l’opposizione di Orban all’immigrazione e Zemmour ha lodato la difesa, da parte del premier ungherese, dell'”identità, della sovranità e dei confini del suo Paese”. Dal canto suo, alcuni mesi fa, Macron ha indicato che era in atto una “battaglia culturale” con l’Ungheria e con alcuni dei suoi vicini, riconoscendo una frattura con i leader illiberali, sempre più assertivi, che stava diventando man mano più profonda e stava danneggiando la coesione dell’UE.

Insieme alla Polonia, l’Ungheria ha adottato diverse leggi contestate da Bruxelles. In più, sempre come Varsavia, Budapest sta sfidando la supremazia del diritto europeo sul diritto nazionale. La Commissione europea ha accusato il governo ungherese di non rispettare gli standard dell’UE sullo stato di diritto e la democrazia, avviando diverse procedure nei suoi confronti. Orban, tuttavia, nega le accuse che gli sono state rivolte.

Per la presidenza francese, i temi che vengono sottolineati dalla Commissione dell’UE “non sono necessariamente legati” ad accordi che si possono raggiungere nell’ambito della sovranità digitale, del rafforzamento della difesa dell’UE, della creazione di un budget di investimenti europeo o dell’istituzione di alleanze industriali. Per Parigi, c’è un terreno comune che va ricercato nella protezione delle frontiere e nella necessità di una difesa europea. I due leader avevano già iniziato a dialogare nell’ottobre 2019, quando Orban si era recato in Francia su invito del presidente francese. Ora, la disponibilità al dialogo, nonostante le forti differenze politiche, è stata ribadita nel corso dell’ultimo incontro tra i due leader. Quella di lunedì è stata la prima visita di Macron in Ungheria dall’elezione del 2017 e la prima di un capo di Stato francese dal 2007.

