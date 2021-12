G7: fronte comune contro l’”aggressione russa”

I Paesi membri del G7 si sono riuniti, sabato 11 dicembre, a Liverpool, nel Nord della Gran Bretagna, per discutere dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, in un momento in cui l’Occidente teme che Mosca si stia preparando per organizzare un’invasione su larga scala del Paese Est-Europeo. Il Cremlino continua a negare la veridicità di tali affermazioni.

Il multilaterale si è svolto alla presenza del segretario di Stato degli USA, Antony Blinken, e la sua controparte di Francia, Italia, Germania, Giappone e Canada. “Dobbiamo difenderci dalle crescenti minacce provenienti da attori ostili e dobbiamo unirci con forza per resistere agli aggressori che cercano di limitare i confini della libertà e della democrazia”, ha detto la ministra degli Esteri, Liz Truss, ai suoi omologhi, all’inizio della riunione. “Per fare questo abbiamo bisogno di una voce più unita e più forte”, queste le parole di Truss. L’Ucraina si colloca al centro delle ultime tensioni diplomatiche tra Occidente e Russia, poiché Kiev accusa Mosca di aver dispiegato decine di migliaia di truppe in preparazione di una possibile offensiva militare su larga scala. Dall’altra parte, la Russia punta il dito contro l’Ucraina e gli Stati Uniti perché avviano azioni destabilizzanti, mentre afferma di aver bisogno di “garanzie di sicurezza” per la propria protezione.

Prima dell’inizio del vertice, la sera di venerdì 10 dicembre, la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, ha incontrato Blinken. Durante i colloqui, i due rappresentanti hanno espresso “profonda preoccupazione” per l’accumulo di truppe russe al confine Orientale con l’Ucraina. Truss ha sottolineato che qualsiasi incursione della Russia “sarebbe un errore strategico che comporterebbe gravi conseguenze”. La Gran Bretagna, Paese che presiede il G7 del medesimo sabato, ha esortato gli Stati membri ad essere più fermi nel difendere ciò che Londra ha definito come “il mondo libero”. All’inizio di questa settimana, Truss aveva anche riferito che “l’era dell’introspezione” per l’Occidente era ormai finita, ragion per cui dovrebbe rendersi conto dei pericoli concreti e attuali. La ministra degli Esteri della Gran Bretagna aveva dunque evidenziato i “rischi economici” che corre l’Europa a causa della dipendenza dal gas russo, nonché la più ampia minaccia alla sicurezza rappresentata dalla tecnologia cinese. I diplomatici del G7 hanno poi lanciato l’iniziativa “Build Back Better World” per offrire alle nazioni in via di sviluppo finanziamenti per grandi progetti infrastrutturali come alternativa al denaro proveniente dalla Cina che, a detta dell’Occidente, spesso arriva con “vincoli”.

L’incontro del G7 dovrebbe anche tradursi in un appello congiunto all’Iran, per esortare il Paese Medio-Orientale a riprendere i lavori per il rilancio Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), altresì noto come accordo sul nucleare iraniano. Sia Truss sia Blinken hanno sottolineato la necessità che l’Iran si impegni nei colloqui. È in tale quadro che è importante collocare le dichiarazioni rilasciate, il medesimo sabato, dal presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, il quale ha ribadito l’impegno di Teheran nei Colloqui di Vienna. “Accogliamo con serietà i negoziati”, ha dichiarato Raisi, chiarendo che l’accordo sarà possibile solo che anche l’altra parte, ovvero gli Stati Uniti, accoglieranno la richiesta di rimuovere le sanzioni.

La Germania, che l’anno prossimo subentrerà alla guida del G7, dovrebbe definire durante il multilaterale il suo programma per il 2022. Ad alcune sessioni prenderanno parte, in qualità di ospiti del G7, ministri dell’Unione Europea, dell’Australia, della Corea del Sud e dell’India, insieme a rappresentanti dell’Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN). Infine, è importante sottolineare che, da quando Londra è uscita dall’UE, ha reso sempre più evidente il suo interesse a cooperare in modo stretto con le nazioni asiatiche.

