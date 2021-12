Ucraina: Zelensky ne discute anche con Macron

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato, venerdì 10 dicembre, di aver discusso con l’omologo francese, Emmanuel Macron, dei modi per sbloccare i colloqui di pace a quattro vie sul conflitto nell’Ucraina orientale.

“Abbiamo concordato sui prossimi passi comuni e discusso delle minacce alla sicurezza energetica ucraina e alla diversificazione delle fonti energetiche”, ha twittato Zelensky. Kiev ha sollecitato i suoi alleati della NATO chiedendo supporto nella situazione di stallo con Mosca dopo i movimenti di truppe russe vicino ai confini nazionali dell’Ucraina. Quest’ultima e la Russia si sono accusate a vicenda per la mancata firma dell’accordo su un nuovo cessate il fuoco nell’Ucraina orientale, dove le truppe di Kiev combattono contro le forze sostenute da Mosca dal 2014.

“La crisi in Ucraina può essere risolta solo attraverso la diplomazia e la Russia deve fare tutto il possibile per ridurre le tensioni”, hanno detto, venerdì 10 dicembre, funzionari francesi e della NATO, avvertendo della possibilità di gravi conseguenze se Mosca dovesse lanciare un intervento militare in Ucraina. Mosca ha schierato circa 175.000 truppe al confine, suscitando il timore che si stia preparando a invadere il territorio ucraino. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha negato di aver intenzione di attaccare l’Ucraina, ma ha avvertito la NATO di tenere a freno quella che percepisce come un’estensione ad Est dell’Alleanza.

“La Russia deve ridurre l’escalation, rispettare la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e tornare alla diplomazia. La crisi richiede una soluzione politica e diplomatica”, ha detto il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa a Parigi, nella giornata di venerdì. Parlando insieme al ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, e al ministro della Difesa, Florence Parly, Stoltenberg ha affermato che l’Alleanza mantiene la sua posizione a sostegno dell’offerta ucraina di adesione al blocco.

Il giorno prima, giovedì 9 dicembre, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha promesso ai membri della NATO in Europa centrale un maggiore sostegno militare man mano che cresce la preoccupazione per l’ammassamento di truppe russe al confine ucraino. Lo ha riferito il consigliere presidenziale della Lituania, Asta Skaisgiryte. Biden ha anche rassicurato gli alleati dell’Alleanza che Washington non avrebbe raggiunto alcun accordo con la Russia alle loro spalle, ha aggiunto Skaisgiryte, parlando davanti ai giornalisti. “Qualsiasi attacco all’integrità dell’Ucraina avrebbe enormi conseguenze strategiche”, ha detto Le Drian durante la conferenza stampa.

La crisi in Ucraina, nella cosiddetta regione del Donbass, è iniziata il 23 febbraio 2014. All’epoca, una serie di proteste nella regione orientale del Paese contestavano la deposizione dell’allora presidente ucraino, Viktor Janukovič, di stampo filo-russo, con il nuovo governo filo-occidentale, a seguito di una serie di proteste con risvolti violenti a Kiev contro le politiche anti-europeiste del capo di Stato. Tuttavia, altri manifestanti pro-Mosca, che ritenevano il nuovo governo “illegittimo”, sono a loro volta tornati in piazza per chiedere l’indipendenza delle aree di Donetsk e Lugansk, e tornare sotto l’influenza russa. L’ondata di proteste portò, il 6 aprile 2014, all’occupazione armata dei palazzi dei Consigli regionali dei territori e, il giorno dopo, il 7 aprile, alla proclamazione della nascita delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Più tardi, l’11 maggio 2014, un referendum per l’indipendenza delle due aree confermò la volontà dei separatisti.

L’Ucraina ritiene illegittima la consultazione e accusa Mosca di aver manipolato la popolazione per non perdere la propria influenza in una zona cuscinetto tra la Federazione russa e l’Europa. La Russia, che il 16 marzo dello stesso anno aveva “illegalmente” annesso la Crimea al suo territorio, sostenne le due nuove Repubbliche. Da allora, la tensione tra Kiev e Mosca nella regione di confine del Donbass si è andata alternando tra escalation e nuovi precari equilibri.

