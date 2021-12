Stati Uniti: nuove sanzioni in Asia e nel settore tecnologico

Pubblicato il 10 dicembre 2021 alle 18:56 in Asia USA e Canada

Il 10 dicembre, gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni ai danni di decine di persone ed entità in Cina, Myanmar, Corea del Nord e Bangladesh e hanno annunciato ulteriori misure punitive nel settore tecnologico, in collaborazione con Australia, Danimarca e Norvegia.

Le ultime sanzioni hanno colpito la società cinese di intelligenza artificiale SenseTime Group. Le misure arrivano a seguito della notizia riguardo alle preoccupazioni dell’intelligence britannico sul fatto che Cina e Russia stiano facendo notevoli progressi per quanto riguarda lo sviluppo di tecnologie relative all’intelligenza artificiale, in un modo che potrebbe rivoluzionare la geopolitica nei prossimi 10 anni.

Inoltre, lo stesso 10 dicembre, la Casa Bianca ha annunciato che Australia, Danimarca e Norvegia si uniranno allo sforzo per frenare le esportazioni di tecnologia ai governi che utilizzano tali prodotti per reprimere i diritti umani della popolazione. Questo tipo di interventi si aggiunge al boicottaggio diplomatico, da parte di Washington e Cranberra, delle Olimpiadi invernali di Pechino, causa delle preoccupazioni relative alla tutela dei diritti umani nel Paese.

In una decisione separata, il vice primo ministro della Nuova Zelanda, Grant Robertson, aveva affermato per primo che il Paese non avrebbe inviato funzionari governativi in Cina per i giochi olimpici. Tuttavia, tale decisione si era basata in gran parte sulle preoccupazioni relative al COVID-19. Sul fronte europeo, invece, Stefano Sannino, capo del servizio diplomatico dell’UE, ha specificato che i boicottaggi sono una questione che viene decisa dai singoli Stati membri e non rientra nel quadro della politica estera comune dell’Unione. Da parte sua, la Francia ha annunciato, il 9 dicembre, che non si unirà all’iniziativa.

Queste mosse vanno inserite nel contesto di una continua tensione diplomatica tra Cine e Stati Uniti, in un momento molto delicato del loro rapporto, soprattutto in relazione agli accordi preliminari che hanno messo in pausa la cosiddetta “guerra commerciale” tra le due grandi potenze, iniziata a marzo del 2018. Il 10 novembre, il presidente cinese, Xi Jinping, ha messo in guardia la comunità internazionale riguardo ad un ritorno alle tensioni “dell’era della Guerra Fredda”, con uno specifico riferimento alle tensioni con gli USA e alla situazione nel Pacifico. Gli Stati Uniti hanno più volte sollevato preoccupazioni e messo in atto dimostrazioni di forza per contrastare le attività di Pechino nel Mar Cinese Meridionale o quelle in relazione ad Hong Kong e Taiwan. Un’altra questione aperta sono le accuse rivolte alla Cina da Washington per violazioni dei diritti umani nello Xinjiang ai danni della minoranza musulmana degli uiguri.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Maria Grazia Rutigliano

di Redazione