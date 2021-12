India: terminano le proteste degli agricoltori

Pubblicato il 9 dicembre 2021 alle 18:31 in Asia India

Gli agricoltori indiani hanno deciso di sospendere il loro movimento di protesta, il 9 dicembre, dopo che il governo di Nuova Delhi ha accettato la maggior parte delle loro richieste, oltre alla cancellazione di tre leggi sull’agricoltura, adottate il 27 settembre 2020 e ritirate il 29 novembre scorso.

In particolare, la decisione degli agricoltori è arrivata dopo che il governo del primo ministro indiano, Narendra Modi, ha accettato di formare un comitato per valutare prezzi garantiti dei raccolti in tutto il Paese, di ritirare i casi giudiziari presentati contro i coltivatori in vari Stati e di risarcire le famiglie delle persone morte durante le proteste, iniziate il 27 novembre 2020. In precedenza, il governo aveva affermato che sarebbe stato difficile adottare un sistema universale di garanzia dei prezzi in quanto qualsiasi mossa del genere avrebbe comportato un’enorme spesa di bilancio. Attualmente esistono tariffe fisse per circa due dozzine di prodotti agricoli, inclusi alcuni cereali e legumi..

Un leader del movimento, Yogendra Yadav, ha affermato: “Ci incontreremo di nuovo il 15 gennaio per vedere se le promesse fatte dal governo saranno state mantenute o meno, dopodiché decideremo come procedere ulteriormente”. Gli agricoltori inizieranno a lasciare i siti di protesta da sabato 11 dicembre, dopo una marcia per la vittoria.

Modi aveva dichiarato che l’India avrebbe revocato le tre leggi sull’agricoltura il 19 novembre scorso, annunciando quella che vari media hanno definito la sua “più grande inversione di di marcia su una politica” da quando ha assunto l’incarico di premier nel 2014. In risposta alle tre leggi sull’agricoltura, era nato un movimento di protesta, nel contesto del quale hanno perso la vita circa 700 persone. Il movimento aveva interessato varie zone dell’India, come Punjab, Haryana, Uttar Pradesh e la capitale Nuova Delhi e non si era mai interrotte fino ad oggi. Anche dopo il 29 novembre, i manifestanti avevano continuato a protestare per spingere il governo a soddisfare anche altre loro richieste, quali i prezzi garantiti per il raccolto.

L’agitazione è stata altamente coordinata e in gran parte pacifica ed è stata una delle proteste più lunghe a cui ha assistito l’India dalla sua indipendenza, nel 1947. Dal 27 novembre 2020, gli agricoltori sono accampati in tende, affrontando un inverno in cui le temperature sono scese fino a circa 5 gradi C e un’estate che ha registrato fino a 40 gradi C. Per arginarli, la polizia e le forze paramilitari hanno dovuto schierare quasi 50.000 agenti, oltre ad erigere barricate di cemento e acciaio, filo spinato e veicoli antisommossa. La polizia ha persino usato cannoni ad acqua in alcuni episodi.

Le tre leggi del 27 settembre 2020 avrebbero allentato le regole sulle vendite, i prezzi e la conservazione dei raccolti agricolo degli agricoltori, consentendo loro di vendere i propri prodotti privatamente e quindi direttamente ovunque e a chiunque, non limitando i propri affari ai soli ingrossi regolati dal governo. Secondo l’opinione degli agricoltori, dell’opposizione e anche di alcuni tra le fila del governo di Modi, le tre leggi sull’agricoltura avrebbero consentito alle grandi aziende private di avere il controllo sulla produzione, la lavorazione e il mercato agricoli, in quanto molti agricoltori hanno piccole proprietà e avrebbero avuto difficoltà a negoziare prezzi equi con grandi aziende alimentari e supermercati. Oltre a questo, tali misure avrebbero potuto provocare un calo nel prezzo dei raccolti, rimuovendo gli acquisti da parte del governo e causando, così, perdite ai coltivatori. Per l’esecutivo di Modi, invece, le nuove leggi sarebbero state necessarie per riformare il settore agricolo indiano, ormai antiquato, e avrebbero potuto consentire agli agricoltori la libertà di commerciare i propri prodotti liberamente, potenziando la produzione agricola in generale, grazie ad investimenti privati.

I numerosi round di negoziati tra governo e rappresentanti degli agricoltori organizzati da allora non sono mai riusciti a risolvere lo stallo tra le parti, in quanto entrambe sono sempre rimaste ferme ognuna sulle proprie posizioni. Gli agricoltori chiedevano la revoca totale delle tre leggi, mentre il governo voleva proseguire con la loro attuazione senza voler cedere e con l’intento di aspettare che il movimento di protesta si indebolisse per poi esaurirsi. L’esecutivo aveva proposto uno stallo di diciotto mesi alla loro implementazione per ascoltare le obiezioni degli agricoltori che avevano, però, respinto tale proposta, insieme alla mediazione da parte della Corte suprema.

In India, l’agricoltura è un settore centrale del quale vive oltre la metà della popolazione, che conta oltre 1,3 miliardi di persone, e genera 1/3 del PIL nazionale, ovvero il 15% dei circa 2,9 trilioni di dollari totali. Oltre l’85% degli agricoltori indiani avrebbero meno di due ettari di terreno a testa e meno di uno ogni cento avrebbe invece oltre 10 ettari.

Camilla Canestri, interprete di cinese e inglese

