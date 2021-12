Gerusalemme: “apparente esecuzione extra-giudiziale” di un palestinese dopo un attacco

Pubblicato il 5 dicembre 2021 alle 15:38 in Israele Palestina

Le Nazioni Unite hanno condannato l’uccisione di un ragazzo palestinese di 25 anni a Gerusalemme, sottolineando lo shock per “l’apparente esecuzione extra-giudiziale”. Il giovane avrebbe attaccato con un coltello un ebreo ortodosso.

Le violenze hanno avuto luogo nei pressi della Porta di Damasco, una delle entrate della Città Vecchia di Gerusalemme, il 4 dicembre. Secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Haaretz, un video diffuso dalla polizia israeliana mostra l’aggressore attraversare una strada e poi voltarsi e accoltellare o tentare di accoltellare più di una volta un ebreo ultra-ortodosso, che camminava pochi passi dietro di lui. L’aggressore è poi corso nella direzione di un poliziotto di frontiera israeliano, è stato colpito e, una volta inerme a terra, avrebbe ricevuto un ulteriore colpo fatale. Le autorità israeliane affermano di aver avviato un’indagine sulla sparatoria e gli agenti coinvolti sono stati interrogati.

Il primo ministro, Naftali Bennett, ha subito affermato di “appoggiare pienamente” gli ufficiali che hanno sparato all’aggressore palestinese, sottolineando in una dichiarazione che questi “hanno operato come previsto”. Il giovane ultra-ortodosso colpito, di circa 20 anni, è stato portato in ospedale e la sua situazione è stabile. A seguito di queste violenze, una serie di scontri sono scoppiati tra palestinesi e forze israeliane sulla scena, con la polizia che ha usato granate stordenti per disperdere la folla.

Il palestinese giovane palestinese è stato identificato e il suo nome è Mohammad Salima, 25 anni. L’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) si è detto “scioccato dall’apparente esecuzione extragiudiziale”. “Il filmato mostra il signor Sleemah che attacca un passante e un agente di polizia con un coltello prima di essere colpito e sottomesso. Mentre era a terra e ferito, le forze israeliane hanno sparato a Sleemah due volte, apparentemente uccidendolo”, si legge in un comunicato. “Le uccisioni extragiudiziali come questa sono la conseguenza del ricorso regolare alla forza letale da parte del personale di sicurezza israeliano ben armato e ben protetto contro i palestinesi, e la quasi totale mancanza di responsabilità per le uccisioni e le lesioni dei palestinesi da parte delle forze israeliane”, continua.

L’ufficio del presidente dell’Autorità Palestinese (AP), Mahmoud Abbas, ha affermato che la sparatoria “è stata una continuità dell’aggressione in corso di Israele al popolo palestinese che non dovrebbe essere tollerata”. Il primo ministro dell’AP, Mohammad Shtayyeh, ha parlato di “esecuzione” e ha chiesto che venga aggiunto al fascicolo di indagine della Corte Penale Internazionale (ICC) sui crimini di guerra israeliani. Un’organizzazione israeliana per la tutela dei diritti umani, B’Tselem, ha scritto in un tweet: “Contrariamente alla terminologia ripulita usata dalle autorità israeliane e dai media, l’aggressore non è stato “neutralizzato”, ma giustiziato sommariamente”.

L’uccisione di Salima ha provocato un dibattito anche tra i politici nel Parlamento israeliano, il Knesset. Ofer Cassif, un parlamentare della Joint List, un partito che rappresenta alcuni palestinesi con la cittadinanza israeliana, ha descritto l’uccisione come “esecuzione sommaria” e “palese crimine di guerra”. Aida Touma-Sliman, un’altra parlamentare della Joint List, ha dichiarato: “L’esecuzione di un uomo che non costituisce più una minaccia è un crimine orribile. Questa è la realtà creata dall’occupazione”. Si tratta di esponenti dell’opposizione, che non hanno aderito alla coalizione di ampio respiro necessaria per formare l’attuale governo, nato il 13 giugno.

Per la prima volta nella storia di Israele, un partito arabo di palestinesi con la cittadinanza israeliana supporta un governo. Si tratta della “United Arab List”, conosciuta in ebraico come “Raam”. Questo gruppo era fuoriuscito il 28 febbraio 2021 dalla “Joint List”, un’alleanza politica degli altri quattro principali partiti politici palestinesi in Israele. Alle elezioni del 2021, la Joint List aveva preso il 4.81% dei voti e ha ottenuto 5 seggi. La United Arab List, da sola, ha totalizzato il 3.79% delle preferenze e ha ottenuto 4 seggi. Tuttavia, non gli è stata affidata la guida di alcun ministero.

Intanto, la situazione a Gerusalemme rimane tesa tra israeliani e palestinesi. Le tensioni generano nuovi timori per una possibile nuova escalation violenta, come quella verificatasi tra il 10 e il 21 maggio. Questa ha rappresentato il culmine di giorni di tensione a Gerusalemme Est, che hanno interessato diversi luoghi sacri, primo fra tutti la moschea di al-Aqsa, presa d’assalto dalle forze israeliane nella mattina del 10 maggio, giorno in cui il gruppo palestinese Hamas aveva avvertito Israele della possibilità di un attacco su larga scala se le forze israeliane non si fossero ritirate dalla Spianata delle Moschee e dal monte del Tempio. Alla luce della mancata risposta da parte israeliana, Hamas ha iniziato a lanciare razzi contro Gerusalemme già dalla sera del 10 maggio, proseguiti poi nel corso dei giorni successivi. Agli attacchi del gruppo palestinese ha immediatamente fatto seguito la risposta israeliana.

Come riferito dal Segretario generale delle Nazioni, l’ultima guerra a Gaza ha segnato la peggiore escalation delle ostilità tra Israele e Palestina dal 2014. Le violenze di maggio hanno provocato la morte di 259 palestinesi, di cui 66 bambini e 41 donne. Sono deceduti anche 9 israeliani, tra cui 2 bambini.

Maria Grazia Rutigliano

