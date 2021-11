Ciad: amnistia generale, verso il dialogo nazionale

Il Consiglio Militare del Ciad ha garantito un’amnistia generale ai membri dei gruppi armati del Paese, al fine di facilitare il dialogo nazionale, secondo quanto riferito il 29 novembre da un portavoce del governo.

Il principale gruppo militante verso cui questa decisione è rivolta è il Fronte per l’Alternanza e la Concordia in Ciad (FACT), responsabile della morte dell’ex presidente, Idriss Deby, ucciso il 19 aprile mentre si trovava in visita presso le truppe che combattevano contro i ribelli nel Nord del Paese.

“A causa delle circostanze speciali che il nostro Paese ha dovuto affrontare dopo la brutale e tragica scomparsa del maresciallo del Ciad, il presidente del Consiglio Militare di Transizione ha espresso il desiderio di costruire un Ciad di pace, stabilità e sicurezza coinvolgendo tutti i cittadini”, ha affermato il ministro delle Comunicazioni, Abderaman Koulamallah. “È in questa logica che è stato lanciato, dal capo dello Stato, l’appello ai nostri fratelli e sorelle appartenenti a gruppi politico-militari perché tornino a unirsi a questa nobile opera di costruzione di un nuovo Ciad”.

In precedenza, il FACT aveva chiarito che sarebbe stato disposto a prendere parte a un dialogo nazionale, se il governo avesse avviato per primo iniziative pacifiche. La giunta si era inizialmente rifiutata di negoziare con i ribelli, senza avere alcun tipo di rassicurazione da parte di questi ultimi. Tuttavia, già durante un’intervista con il quotidiano tedesco Deutsche Welle (DW), pubblicata il 26 luglio, il leader del FACT, Mahdi Ali, aveva sottolineato la sua fiducia nel fatto che solo il dialogo nazionale possa consentire ai cittadini del Paese africano di parlare con franchezza, di riconciliarsi, di sperare di voltare definitivamente pagina rispetto ai conflitti fratricidi che hanno sconvolto il Ciad dall’indipendenza, ottenuta nel 1960.

Il dialogo si inserisce in un contesto contrassegnato dall’intenzione, da parte del nuovo esecutivo ad interim, a prevalenza formato da membri dell’esercito, di aprire una nuova fase per la politica del Paese. Dopo la morte dell’ex presidente, che aveva appena vinto le elezioni che si erano tenute lo stesso mese, una Giunta militare è salita al potere, il 2 maggio, guidata dal figlio del leader deceduto, Mahamat Idriss Deby. Quest’ultimo è un generale di 37 anni, che ha assunto la guida di un governo di transizione, a fronte di crescenti preoccupazioni internazionali e nazionali.

Dalla sua presa di potere, il Consiglio Militare di Transizione (CMT), presieduto da Deby figlio e formato da 14 generali, è stato accusato dall’opposizione e dalla società civile di aver attuato “colpo di Stato istituzionale” e di voler preservare la “dinastia” dei Deby, dopo 30 anni di potere di Idriss. La partecipazione politica del FACT è una novità per il Paese. Il gruppo in questione unisce militanti che fanno prevalentemente parte di un’etnia centroafricana di pastori nomadi nota come Dazaga o Gouran, che ha avuto un ruolo politico rilevante in Ciad.

Per esempio, l’ex presidente Hissene Habré è un rappresentante della comunità. Il fondatore del Fronte, oltre ad essere un esponente della comunità gorane, ha vissuto in Francia, a Reims, dove ha militato nel Partito Socialista. Il FACT è nato il 2 aprile 2016, a Tanoua, nell’estremo Nord del Ciad, sotto la guida di Mahdi Ali, a seguito di una scissione dell’Unione delle Forze per la Democrazia and lo Sviluppo (UFDD) e si è contraddistinto per la strenua opposizione contro l’ex presidente deceduto Idriss Déby.

