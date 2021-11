Russia-Italia: colloqui telefonici tra Draghi e Putin

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha tenuto, lunedì 22 novembre, colloqui telefonici con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Sul tavolo le parti hanno posto la crisi migratoria al confine tra Polonia e Bielorussia, la crisi energetica in Europa e la situazione in Ucraina.

A riportare la notizia, il medesimo lunedì, è stata l’agenzia di stampa russa RIA Novosti. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa del Cremlino, Putin ha confermato la disponibilità a fornire ininterrottamente, e sul lungo termine, gas naturale russo verso l’Europa, anche attraverso il controverso gasdotto Nord Stream 2. “Su iniziativa di Draghi, è stato sollevato il tema della cooperazione nel settore energetico. Putin ha ribadito la disponibilità della Russia a garantire forniture ininterrotte e a lungo termine di gas naturale all’Europa, anche utilizzando le capacità del gasdotto Nord Stream 2”, si legge nel comunicato. Per quanto riguarda la crisi lungo il fianco Orientale dell’UE, Putin ha posto l’accento sulle “sistematiche violazioni crudeli” perpetrate dalle autorità polacche contro i migranti, nonché sulle disposizioni internazionali che tutelano i diritti dei rifugiati. Queste, secondo il capo del Cremlino, non sarebbero rispettate da Varsavia.

Il terzo argomento dei colloqui è stato poi quello della crisi in Ucraina. Putin ha sottolineato che Kiev si rifiuta “ostinatamente” di attuare gli accordi di Minsk e le intese raggiunte nel formato del Quartetto Normandia, composto da Francia, Germania, Russia e Ucraina. Di particolare preoccupazione per la Russia, ha spiegato il presidente della Federazione, sono i passi provocatori della parte ucraina, mossi al fine di “aggravare deliberatamente la situazione in Donbass”.

La conversazione telefonica giunge un mese dopo quella del 19 ottobre. In tale occasione, le parti avevano discusso della crisi afghana, del vertice G20, tenutosi il 30 e il 31 ottobre a Roma, nonché delle relazioni bilaterali. In tale quadro, è importante ricordare che Putin aveva dichiarato, il 3 settembre, che Mosca è intenzionata a sviluppare un dialogo costruttivo con l’Italia, nonché a intensificare la cooperazione bilaterale. “Tradizionalmente, l’Italia è per noi un partner molto importante. Siamo interessati a sviluppare ulteriormente un dialogo costruttivo con Roma, così come una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in vari settori, a beneficio dei nostri popoli e per garantire la stabilità e la sicurezza nel continente europeo”, aveva affermato il presidente russo.

Il colloquio del 22 novembre giunge a seguito della recente visita che il ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa, Sergey Lavrov, ha prestato in Italia. Nello specifico, il rappresentante russo è giunto, dal 26 al 27 agosto, a Roma, per incontrare il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi di Maio, e il presidente del Consiglio italiano. Parlando con l’agenzia di stampa russa TASS delle relazioni Italia-Russia, prima di incontrare Lavrov, Di Maio ha dichiarato che le parti hanno buone relazioni e che vi sarebbero opportunità concrete per rafforzare ulteriormente il partenariato bilaterale tra Roma e Mosca. Come riferito da Tass, il ministro degli Esteri italiano avrebbe dichiarato che le sanzioni contro la Russia imposte dall’Unione europea (UE) starebbero avendo effetti negativi sugli interessi economici nazionali, ma, allo stesso tempo, ha ribadito che Roma seguirà la politica comune europea sulla questione. Di Maio ha quindi affermato: “Abbiamo sempre affermato piuttosto chiaramente che le sanzioni sono un mezzo, non un fine, e che dovrebbero servire ad una strategia più ampia”.

Infine, è importante sottolineare l’approccio duplice che l’Italia è solita adottare nelle relazioni bilaterali con la Federazione Russa. Da una parte, Roma continua a riaffermare il proprio impegno nel partenariato atlantico ed europeo. Dall’altra, è anche volenterosa a sviluppare il dialogo con altri attori internazionali. In tale cornice, l’Italia continua ad essere uno dei principali Paesi europei che importa grandi quantità di risorse energetiche provenienti dalla Russia, nonostante il governo di Roma stia tentando di diversificare i propri fornitori per limitare la dipendenza da Mosca. Quest’ultima, da parte sua, è intenzionata ad intensificare le esportazioni energetiche verso l’Unione Europea. Tale obiettivo sembra concretizzarsi sempre di più, soprattutto se si prende in considerazione il gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2, che sarà operativo a partire da dicembre 2021.

