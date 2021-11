La Russia invia unità militari in Bielorussia per “esercitazioni”

Pubblicato il 12 novembre 2021 alle 19:08 in Bielorussia Russia

Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha annunciato, venerdì 12 novembre, di aver inviato paracadutisti in Bielorussia per lo svolgimento di “esercitazioni congiunte”, mentre continuano a crescere le tensioni tra Minsk e Varsavia a causa dell’aggravarsi della crisi migratoria.

A riportare la notizia, il medesimo venerdì, è stata l’agenzia di stampa russa TASS. “Il 12 novembre, un’unità di paracadutisti russi atterrerà in un luogo sconosciuto, nel territorio della regione di Grodn, nella Repubblica di Bielorussia”, si legge nel comunicato del Ministero della Difesa. Il dispiegamento, ha spiegato il Dipartimento, rientra all’interno di attività di “ispezione a sorpresa per testare la prontezza al combattimento dell’Airborne Force”. A seguito di ciò, l’unità militare russa prenderà parte ad un’esercitazione tattica congiunta con le Forze Armate bielorusse. L’aereo da trasporto militare russo Il-76 è decollato dalla Federazione ed è volato in Bielorussia, ha concluso il comunicato.

I paracadutisti sono stati inviati nei pressi del confine bielorusso-UE dopo che, per due giorni di seguito, i bombardieri strategici russi con capacità nucleare hanno avviato operazioni di addestramento, tra cui attività di bombardamento, nel campo militare dell’Aeronautica e della Difesa aerea di Ruzhansky, in Bielorussia, a 60 chilometri a Est dal confine polacco. Nel dettaglio, il Ministero della Difesa della Bielorussia ha annunciato, giovedì 11 novembre, che due bombardieri Tu-160 russi, con a bordo missili strategici. Anche il giorno prima, il 10 novembre, Mosca aveva inviato due bombardieri strategici Tu-22M3 a pattugliare lo spazio aereo bielorusso. Da parte sua, la Russia aveva affermato che il dispiegamento militare non era correlato alla crisi migratoria lungo il confine polacco-bielorusso, ma era stato ordinato a causa dell’aumento delle tensioni sulla frontiera Orientale della NATO, dove erano stati collocati migliaia di militari polacchi. Così come l’11 novembre, anche il giorno prima, il Ministero della Difesa russo aveva spiegato che i bombardieri erano stati fatti decollare per condurre operazioni di monitoraggio dello spazio aereo dell’Unione russo-bielorussa, per poi ritornare nella base area in Russia.

In tale quadro, è importante ricordare che i Paesi confinanti con la Bielorussia hanno espresso preoccupazione per la crisi migratoria, acuitasi particolarmente nell’ultima settimana. Lituania, Estonia, Lettonia e Polonia temono che le tensioni “possano degenerare in uno scontro militare”, considerando il numero di Forze Armate che tali Paesi hanno dispiegato lungo il confine che condividono con la Bielorussia. Secondo gli ultimi dati, Varsavia ha collocato alle frontiere un totale di 15.000 soldati. Inoltre, il Ministero degli Interni dell’Ucraina ha annunciato, l’11 novembre, l’intenzione di dispiegare 8.500 militari e agenti di polizia al confine con la Bielorussia, così come 15 elicotteri, con l’obiettivo di prevenire possibili tentativi di ingresso illegale. Il ministro dell’Interno ucraino, Denys Monastyrskiy, ha affermato che le nuove forze includeranno 3.000 militari della guardia di frontiera, 3.500 militari della Guardia nazionale e 2.000 agenti di polizia. “Per contrastare la potenziale crisi con i migranti, coinvolgeremo tutte e cinque le strutture del ministero dell’Interno senza eccezioni”, ha concluso il ministro di Kiev.

Secondo il blocco dell’UE, l’aumento del flusso di migranti sarebbe orchestrato dalla Bielorussia, la quale avrebbe avviato una guerra ibrida progettata per esercitare pressioni sull’UE. La situazione ha iniziato ad aggravarsi a partire dal mese di agosto, quando Lituania, Lettonia e Polonia hanno segnalato un brusco aumento di immigrati irregolari provenienti dal confine con la Bielorussia. In totale, da agosto a settembre, sono stati registrati oltre 14.000 tentativi di attraversamento illegale. Questo ha portato i tre Paesi a rafforzare le recinzioni lungo la frontiera, a dispiegare militari e a indire lo stato di emergenza

Il recente incremento è legato alle contromisure adottate dal presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, per rispondere alle sanzioni che l’Unione Europea aveva imposto, il 21 giugno scorso, contro il regime di Minsk per il dirottamento del volo Ryanair del 23 maggio. Tale episodio aveva portato all’arresto dell’attivista e giornalista Roman Protasevich. Lukashenko aveva dichiarato che la Bielorussia non avrebbe più contribuito ad aiutare l’Unione Europea nella lotta all’immigrazione clandestina a causa dell’interferenza di Bruxelles in quelli che sarebbero “affari interni” del Paese. Il presidente della Lituania, commentando la crisi, ha definito i migranti “un’arma politica del regime bielorusso”.

