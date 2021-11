Oltre 300.000 afghani fuggiti in Iran da agosto

Pubblicato il 10 novembre 2021 alle 18:32 in Afghanistan Iran

Da quando i talebani hanno conquistato Kabul, il 15 agosto, almeno 300.000 afghani (circa 4.000 al giorno) si sono rifugiati in Iran, secondo il Consiglio Norvegese per i Rifugiati (NRC).

Secondo quanto riferito il 9 novembre, l’organizzazione prevede che ne arriveranno altre centinaia di migliaia, durante l’inverno. Sull’altro lato del confine, si teme per la capacità di Teheran di gestire un tale afflusso. “Non ci si può aspettare che l’Iran ospiti così tanti afghani con così poco sostegno da parte della comunità internazionale”, ha affermato il segretario generale dell’NRC, Jan Egeland, in una nota. “Ci deve essere un immediato aumento degli aiuti sia verso l’interno dell’Afghanistan sia verso i Paesi vicini, come l’Iran, prima del micidiale freddo invernale”, ha aggiunto.

Iran e Pakistan insieme ospitano circa il 90% dei cinque milioni di afghani che risultano sfollati oggi, anche se non tutti sono considerati rifugiati. Intanto, anche dentro il Paese, la situazione è critica. Le agenzie delle Nazioni Unite affermano che ben 22.8 milioni di persone – più della metà dei 39 milioni di abitanti dell’Afghanistan – stanno affrontando un’insicurezza alimentare acuta. Si tratta di un aumento consistente, rispetto ai 14 milioni registrati appena due mesi fa. Ciononostante, i finanziamenti per lo sviluppo, stanziati dalla comunità internazionale, rimangono congelati, in attesa di un riconoscimento dell’esecutivo talebano, che ha deposto con la forza il precedente governo.

In tale contesto, il 12 ottobre, la Commissione Europea ha annunciato l’erogazione di un miliardo di euro in aiuti, che non passeranno per il governo. Alcuni dei fondi dell’UE sono stati stanziati per garantire un sostegno anche agli Stati limitrofi. “Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare un grave collasso umanitario e socio-economico in Afghanistan. Dobbiamo farlo in fretta”, aveva dichiarato la presidente della commissione Ursula von der Leyen. “Il popolo afghano non deve pagare il prezzo delle azioni dei talebani”, aveva aggiunto.

Lo stesso 12 ottobre, durante un summit speciale del G20 sull’Afghanistan, anche il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan aveva evidenziato l’allarme immigrazione e gli effetti su Ankara e sull’Europa. “Come sapete, gli sviluppi in Afghanistan aumentano anche il rischio di flussi migratori. Il nostro Paese, che attualmente ospita circa 5 milioni di stranieri, di cui 3.6 milioni provenienti dalla Siria, non può sostenere un nuovo carico migratorio”, aveva affermato. “E’ inevitabile che gli Stati europei siano colpiti da una pressione migratoria che la Turchia dovrà gestire ai suoi confini meridionali e orientali”, aveva sottolineato Erdogan. Durante l’incontro del 12 ottobre, il leader turco aveva quindi affermato che è essenziale per il G20 inserire la questione migratoria nella sua agenda, tenendo presenti le sue implicazioni per l’economia globale.

Mesi prima della presa di Kabul, in vista del Consiglio Europeo del 24 e 25 giugno, il primo ministro italiano, Mario Draghi, aveva già avvertito l’Europa che il ritiro della NATO dall’Afghanistan avrebbe causato una nuova ondata di immigrazione. Il 23 giugno, parlando alla Camera, il premier italiano aveva affermato che è prevedibile che il ritiro dall’Afghanistan porti ad un aumento dell’immigrazione da quel Paese, evidenziando che non sarebbe stato possibile quantificare la portata del fenomeno. “Ma sappiamo tutti che sarà grande”, aveva specificato. “Quindi abbiamo bisogno ancora di più di essere tutti uniti nell’affrontare questo problema”, aveva dichiarato Draghi, facendo appello all’unità dell’UE.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Maria Grazia Rutigliano

di Redazione