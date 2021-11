Russia e Cina annunciano lo sviluppo congiunto di elicotteri pesanti

Pubblicato il 8 novembre 2021 alle 19:27 in Cina Russia

La Russia e la Cina hanno reso noto, lunedì 8 novembre, di aver firmato un contratto sullo sviluppo congiunto di elicotteri pesanti. A riferirlo è stato l’amministratore delegato della holding Russian Helicopters, Andrey Boginsky, in un incontro con il presidente russo, Vladimir Putin.

Boginsky ha spiegato che la parte russa si occuperà dello sviluppo di alcuni pezzi dell’elicottero, come i sistemi di trasmissione e i dispositivi antighiaccio. Secondo quanto riferito, il progetto e la sua concretizzazione potrebbero richiedere fino a 15 anni. “Nel 2016, durante la visita [di Putin] a Pechino, è stato firmato un accordo intergovernativo. Dal 2008, sono in corso intense trattative e quest’anno, il 25 giugno, abbiamo firmato un contratto”, ha reso noto l’amministratore delegato, il medesimo lunedì. Sulla base dell’intesa del 2016, la russa Russian Helicopters e la cinese Avicopter svilupperanno congiuntamente un elicottero pesante d’attacco, l’AC332 AHL. La produzione in serie del modello sarà realizzata in Cina, al fine di “soddisfare la domanda del mercato cinese”.

La parte cinese si occuperà dell’organizzazione del programma per elicotteri pesanti in toto, compresa la progettazione, la costruzione di prototipi, i test, la certificazione, la preparazione e la produzione in serie, nonché la promozione dell’elicottero sul mercato e il coordinamento generale delle attività di fabbricazione. La holding russa, a sua volta, fornirà tecnologie, oltre a sviluppare una proposta ingegneristica e sistemi di macchine individuali su base contrattuale. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, è importante sottolineare che il peso massimo dell’elicottero sarà di 38,2 tonnellate e il mezzo potrà volare fino a 5.700 metri. L’autonomia di volo raggiungerà i 630 chilometri e la velocità massima sarà di 300 km/h. La capacità di carico dell’AHL sarà di 10 tonnellate, quando gli armamenti saranno collocati all’interno, mentre potrà raggiungere fino a 15 tonnellate quando il carico sarà posizionato all’esterno.

La crescente vicinanza di Mosca e Pechino ha portato i due Paesi a stabilire una “alleanza strategica” sempre più dinamica. Nell’ultimo periodo, numerosi Stati hanno espresso preoccupazione per la stretta cooperazione tra la Russia, lo Stato più esteso al mondo a livello territoriale, e la Cina, la principale economia mondiale per il suo ritmo di crescita. In tale contesto, è importante sottolineare che, dal 22 al 23 marzo, il ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa si è recato a Pechino per incontrare il suo omologo cinese. Quest’ultimo, prendendo le difese di Mosca, ha condannato le accuse che il blocco europeo aveva mosso nei suoi confronti, definendole “un mero pretesto di ingerenza”. L’asse sino-russo ha più volte criticato le misure imposte dall’Unione Europea, tra cui le sanzioni che, il 22 marzo, sono state varate contro persone fisiche ed entità giuridiche di Russia e Cina, tra gli altri Stati. Più tardi, il 14 giugno, si sono riuniti a Bruxelles i rappresentanti dei 30 Paesi membri della NATO. Il vertice è stato principalmente focalizzato sull’elaborazione di un piano strategico per fronteggiare la “crescente aggressione” di Mosca e Pechino. Lo stesso è avvenuto durante l’incontro del G7, tenutosi il 13 giugno, in Inghilterra.

La cooperazione tra le due potenze, inoltre, si è anche concretizzata nella sfera energetico-nucleare. il presidente cinese e russo, rispettivamente Xi Jinping e Vladimir Putin, hanno assistito da remoto, mercoledì 19 maggio, alla cerimonia che ha dato il via alla costruzione di quattro nuovi reattori delle centrali nucleari di Tianwan e di Xudapu, in Cina. Tali progetti sono stati elaborati e realizzati congiuntamente dalla società statale russa Rosatom e dalla cinese China State Nuclear Industry Corporation. In tale occasione, Putin ha affermato che l’asse sino-russo è sempre più impegnato nell’elaborazione di piani “ambiziosi” che dimostrino lo stretto legame tra i due Paesi. Parallelamente, il Ministero degli Esteri cinese ha affermato, il 25 maggio, che, al momento, le relazioni bilaterali si trovano nel miglior periodo della loro storia. Nel 2019, le parti hanno innalzato il livello dei rapporti bilaterali istituendo “relazioni di partenariato di cooperazione strategica complessiva per la nuova era”.

La partnership economica ed energetica sino-russa riveste un’importanza chiave poiché favorisce l’approfondimento delle relazioni bilaterali. La Cina è il partner commerciale più importante della Russia, mentre Mosca svolge un ruolo minore nella politica economica di Pechino, in quanto si colloca al decimo posto nella lista dei partner più importanti. Il valore totale del commercio estero della Cina è di oltre 4,5 trilioni di dollari, di cui la Russia rappresenta meno del 3,5%. Tuttavia, Mosca occupa un ruolo cruciale come fonte di risorse energetiche a basso costo, riducendo la dipendenza di Pechino dalle importazioni dall’Africa e dal Medio Oriente attraverso le rotte dell’Oceano Indiano. Ciò è di fondamentale importanza soprattutto alla luce della recente intensificazione della rivalità marittima tra Cina e USA, India, Giappone e alcuni Paesi del Sud-Est asiatico, per garantire l’approvvigionamento di idrocarburi via terra.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Anna Peverieri, interprete di russo e inglese

di Redazione