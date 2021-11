La visita in Italia del presidente dell’Autorità Palestinese

Pubblicato il 5 novembre 2021 alle 16:18 in Italia Palestina

Durante la sua visita a Roma, dal primo al 4 novembre, il presidente dell’Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, ha incontrato il suo omologo italiano, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e Papa Francesco.

Durante l’incontro del 2 novembre con Mattarella, era presente anche il ministro degli Affari Esteri italiano, Luigi Di Maio. Si è trattato del quarto incontro tra i due presidenti e la prima visita all’estero di Abbas dopo la pandemia. Al centro dei colloqui tra i due rappresentanti c’è stata l’intenzione di riportare la questione israelo-palestinese al centro della politica internazionale, perseguendo la cosiddetta “soluzione a due Stati”.

In tale contesto, Abbas ha espresso il suo ringraziamento e l’apprezzamento per le posizioni dell’Italia e dell’Unione Europea a sostegno della soluzione dei due Stati, nel rispetto delle norme internazionali, e per aver sostenuto il popolo palestinese nella sua lotta per la libertà e l’indipendenza. Il leader dell’Autorità Palestinese ha quindi sottolineato che questa visita contribuirà a rafforzare le relazioni di amicizia e cooperazione tra le parti, esprimendo la speranza di un ulteriore sviluppo di tali relazioni durante il Comitato Ministeriale Congiunto, che si terrà all’inizio del prossimo anno a Ramallah, la capitale amministrativa dei territori palestinesi. Questo sarà presieduto dai ministri degli Esteri, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri competenti, al fine di aumentare gli scambi, anche in ambito economico, tra le città palestinesi e italiane.

La visita di Abbas a Roma è arrivata subito dopo che 12 nazioni europee e gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele di riconsiderare la decisione di costruire 3.000 unità abitative per i coloni israeliani in Cisgiordania. In particolare, in una dichiarazione congiunta rilasciata il 28 ottobre, i firmatari, tra cui Italia, Francia e Germania, hanno ribadito la loro opposizione alla “politica di espansione nei territori palestinesi occupati”, poiché questa viola il diritto internazionale e mina gli sforzi verso una soluzione a due Stati. Allo stesso tempo, “entrambe le parti”, con riferimento ad israeliani e palestinesi, sono state sollecitate a migliorare la cooperazione ea disinnescare le tensioni, sulla base dei risultati fin qui raggiunti. James Cleverly, ministro britannico per il Medio Oriente e il Nord Africa, ha aderito alla dichiarazione europea, sottolineando separatamente che “gli insediamenti sono illegali secondo il diritto internazionale e rappresentano un ostacolo alla pace e alla stabilità”.

Infine, durante la sua permanenza in Italia, Abbas ha tenuto un colloquio con Papa Francesco. “Si è ribadito che Gerusalemme debba essere riconosciuta da tutti come luogo d’incontro e non di conflitto, e come il suo status debba preservare l’identità e il valore universale di Città santa per tutte e tre le religioni abramitiche, anche attraverso uno statuto speciale internazionalmente garantito”, si legge in una nota della Sala stampa vaticana. Nella stessa giornata, il presidente dell’Autorità Palestinese ha incontrato anche il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, e mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Si è trattato del sesto incontro tra Papa Francesco e Abbas, dal 2013 ad oggi.

Ad oggi, i palestinesi continuano a reclamare la liberazione di Gerusalemme Est, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, territori occupati da Israele nella guerra del 1967. Il loro desiderio è istituire uno Stato indipendente, con capitale Gerusalemme Est. Israele, da parte sua, considera l’intera città come capitale ufficiale del Paese, un riconoscimento che era stato confermato dagli Stati Uniti durante l’amministrazione dell’ex presidente, Donald Trump. Tuttavia, è necessario specificare che il diritto internazionale proibisce l’acquisizione di territorio tramite la guerra, quindi le Nazioni Unite riconoscono i territori occupati a seguito del conflitto del 1967 come sotto occupazione militare. Inoltre, nel 1993, con gli Accordi di Oslo, è stato sottoscritto l’impegno verso una soluzione a due Stati, secondo cui potrebbero essere creati due Paesi in grado di coesistere uno di fianco all’altro, ovvero Israele da una parte e la Palestina dall’altra, con un’unica capitale, Gerusalemme, divisa tra i due.

Maria Grazia Rutigliano

di Redazione