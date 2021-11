L’Asian Development Bank approva finanziamenti verdi per il Sud-Est Asia

Pubblicato il 3 novembre 2021 alle 18:34 in Filippine Indonesia

L’Asian Development Bank (ADB) con sede a Manila nelle Filippine ha dichiarato di aver ottenuto un impegno dal valore di 665 milioni di dollari per sostenere progetti legati al clima nel Sud-Est asiatico, il 3 novembre. Nella stessa giornata, l’ADB ha poi lanciato un piano che mira ad aiutare l’Indonesia e le Filippine a ridurre del 50% ll’utilizzo di carbone nei prossimi 10-15 anni in base al “Meccanismo di transizione energetica” che comprende due fondi multimiliardari.

ADB gestisce la Green Recovery Platform dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e ha previsto un totale di 7 miliardi di dollari per tale iniziativa. Finora, compresi gli impegni precedenti, ha raccolto 2 miliardi di dollari. Il nuovo finanziamento annunciato al vertice delle Nazioni Unite sul clima (COP21) a Glasgow, in Scozia, include 151 milioni di dollari dal Regno Unito, 155 milioni dalla banca statale italiana Cassa Depositi e Prestiti, 58 milioni dall’Unione europea (UE) e 300 milioni dal Green Climate Fund dell’UNFCCC. Il presidente dell’ADB, Masatsugu Asakawa, ha affermato: “I Paesi dell’ASEAN hanno un’opportunità unica di costruire un futuro verde e inclusivo dopo la pandemia di coronavirus. Il presidente ha poi dichiarato che la Green Recovery Platform sosterrà gli investimenti in “progetti infrastrutturali resilienti al clima e sostenibili dal punto di vista ambientale”.

L’ASEAN ha istituito la piattaforma per finanziare progetti per ridurre le emissioni di carbonio, migliorare la resilienza climatica e aiutare la ripresa della regione dalla pandemia. Il finanziamento da 665 milioni di dollari rientra tra i miliardi impegnati a Glasgow in vari sforzi legati al clima, inclusi 19 miliardi di dollari per la protezione delle foreste e 1,7 miliardi di dollari per aiutare le comunità indigene e proteggere le foreste tropicali ricche di biodiversità. Il Sud-Est asiatico è una delle regioni più colpite da condizioni meteorologiche estreme, innalzamento dei mari e altre calamità legate ai cambiamenti climatici. La pandemia di coronavirus ha spinto i Paesi della regione a dare priorità ai cosiddetti finanziamenti verdi che mirano a ridurre le emissioni di gas serra e a migliorare le infrastrutture per proteggere le comunità da inondazioni e altri impatti legati al clima. L’ASEAN, invece, è un raggruppamento regionale che promuove la cooperazione economica, politica e di sicurezza tra i suoi dieci membri, che sono Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam. Tali Paesi hanno una popolazione totale di 650 milioni di persone e un PIL combinato di 2,8 trilioni di dollari.

Rispetto al piano legato all’Indonesia e alle Filippine, uno dei fondi da cui proverranno gli aiuti per Manila e Jakarta sarà utilizzato per la chiusura anticipata o il riutilizzo delle centrali elettriche a carbone, mentre l’altro si concentrerà sugli investimenti in energia pulita. Il primo finanziamento di base per il meccanismo verrà dal Giappone, che sta impegnando 25 milioni di dollari. La fase pilota mirerà a raccogliere fondi sufficienti per accelerare la cessazione delle operazioni di cinque o sette centrali a carbone in Indonesia e nelle Filippine. L’Indonesia è il più grande esportatore mondiale di carbone, con prezzi che di recente hanno raggiunto livelli record. Nelle Filippine, il carbone contribuisce a più della metà dell’energia del Paese.

Camilla Canestri, interprete di cinese e inglese

di Redazione