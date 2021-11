La Polonia accusa la Bielorussia di aver violato i confini

3 novembre 2021

La Polonia ha accusato la Bielorussia, mercoledì 3 novembre, di aver organizzato un’incursione armata transfrontaliera e ha convocato l’incaricato d’affari bielorusso, Alexander Chesnovsky, per protestare contro le azioni di Minsk, definite una mossa per aggravare la crisi migratoria lungo i confini che i due Paesi condividono.

Il Ministero degli Affari Esteri della Polonia ha annunciato, il medesimo mercoledì, attraverso un comunicato ufficiale, di aver convocato presso il dipartimento l’incaricato d’affari bielorusso per discutere degli ultimi sviluppi. Inoltre, il viceministro degli Esteri polacco, Piotr Wawrzyk, ha denunciato la violazione del confine di Stato, sottolineando che le azioni intraprese dalle autorità bielorusse, nelle ultime settimane, avrebbero lo scopo di provocare una “deliberata escalation”. Wawrzyk ha poi ribadito che Varsavia considera tali azioni “inaccettabili” e, di conseguenza, “non saranno tollerate”. Infine, il Dipartimento polacco ha esortato la parte bielorussa a fornire maggiori dettagli per spiegare le cause dietro l’episodio, verificatosi nella notte tra il primo e il 2 novembre. In tale data, le autorità frontaliere polacche hanno denunciato l’ingresso di guardie di frontiera bielorusse armate nel Paese. “La Polonia e la comunità euro-atlantica si opporranno costantemente all’immigrazione illegale organizzata da Minsk”, ha sottolineato il viceministro degli Esteri polacco.

Quelli del 3 novembre hanno rappresentato la terza volta che, nell’ultimo mese, l’inviato bielorusso è stato chiamato per rispondere a domande sulla situazione al confine, dove centinaia di persone continuano a tentare di attraversare illegalmente. La Commissione Europea e Varsavia continuano ad accusare Minsk di tali sviluppi. Secondo il blocco, il flusso di migranti è orchestrato dalla Bielorussia come una forma di guerra ibrida progettata per esercitare pressioni sull’UE. Tra le misure adottate dalla Polonia per limitare gli ingressi illegali, è importante ricordare il dispiegamento militare annunciato, il 25 ottobre, dal ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak. Attraverso un tweet, il funzionario aveva dichiarato la mobilitazione di altri 2.500 soldati, portando a un totale di 10.000 militari lungo il confine che la Polonia condivide con la Bielorussia. Quest’ultima, in risposta, ha avvisato che Mosca e Minsk avrebbero agito “in modo duro” per contrastare la militarizzazione polacca lungo i confini.

Analoghe misure erano state adottate dal Ministero della Difesa di Varsavia anche il 19 ottobre, quando era stato annunciato il dispiegamento di altri 3.000 soldati al confine, ponendo una stretta sulle misure di sicurezza per far fronte alla crescente crisi migratoria, acuitasi dallo scorso agosto. Il giorno prima, i ministri degli Esteri dell’UE, riunitisi nel formato del Consiglio, avevano affrontato la questione relativa alla crisi migratoria. Sebbene il blocco non avesse in programma di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni, il ministro degli Esteri della Lettonia, Edgars Rinkevics, aveva suggerito la mossa, sottolineando che si tratterebbe di una misura appropriata per rispondere alla “guerra ibrida” condotta dal presidente bielorusso, Alexander Lukashenko. A margine del Consiglio del 18 ottobre, l’Alto rappresentante dell’Unione Europea, Josep Borrell, aveva poi annunciato che il blocco era pronto ad adottare sanzioni contro Belavia, la compagnia aerea bielorussa, perché “utilizzare i migranti per scopi politici è una pratica inaccettabile”. Infine, oltre a colpire la compagnia aerea e il regime bielorusso, l’UE starebbe anche pensando di applicare nuove sanzioni contro alcuni funzionari bielorussi, come il ministro degli Esteri, perché accusati di svolgere un ruolo chiave nella campagna ibrida di Minsk.

La situazione ha iniziato ad aggravarsi a partire dal mese di agosto, quando Lituania, Lettonia e Polonia hanno segnalato un brusco aumento di immigrati irregolari provenienti dal confine con la Bielorussia. In totale, da agosto a settembre, sono stati registrati oltre 14.000 tentativi di attraversamento illegale. Questo ha portato i tre Paesi a rafforzare le recinzioni lungo la frontiera, a dispiegare militari e a indire lo stato di emergenza

Il recente incremento è legato alle contromisure adottate dal presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, per rispondere alle sanzioni che l’Unione Europea aveva imposto contro il regime di Minsk per il dirottamento del volo Ryanair del 23 maggio. Tale episodio aveva portato all’arresto dell’attivista e giornalista Roman Protasevich. Lukashenko aveva dichiarato che la Bielorussia non avrebbe più contribuito ad aiutare l’Unione Europea nella lotta all’immigrazione clandestina a causa dell’interferenza di Bruxelles in quelli che sarebbero “affari interni” del Paese. Il presidente della Lituania, commentando la crisi, ha definito i migranti “un’arma politica del regime bielorusso”.

