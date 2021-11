Cina e Russia vogliono rimuovere le sanzioni su Pyongyang

Pubblicato il 2 novembre 2021

La Cina e la Russia stanno cercando di convincere il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad allentare le sanzioni contro la Corea del Nord. Lo scorso 30 ottobre, i due Paesi hanno fatto circolare una bozza di risoluzione su Pyongyang con tale scopo, come confermato da Pechino il 2 novembre.

In base a quanto indicato in una bozza di risoluzione rielaborata e vista da Reuters il primo novembre, Cina e Russia vorrebbero che il Consiglio di Sicurezza rimuovesse alcune sanzioni ai danni di Pyongyang per “migliorare i mezzi di sussistenza della popolazione civile” in Corea del Nord. La bozza di risoluzione include poi anche altre misure proposte per la prima volta da Russia e Cina due anni fa, tra cui la revoca del divieto per i Nord-coreani di lavorare all’estero e l’esenzione dalle sanzioni per i progetti di cooperazione stradale e ferroviaria inter-coreani. Diversi diplomatici delle Nazioni Unite, parlando a condizione di anonimato a Reuters, hanno affermato che la bozza di risoluzione aggiornata troverà scarso sostegno.

Pechino e Mosca stanno rilanciando un tentativo già fatto nel 2019 per far rimuovere il divieto alle esportazioni di statue, prodotti ittici e tessili di Pyongyang, ampliando le richieste in modo da includere la revoca di un tetto alle importazioni di petrolio raffinato. I settori su cui Russia e Cina hanno proposto di revocare le sanzioni, in precedenza, hanno fruttato alla Corea del Nord centinaia di milioni di dollari prima che nel 2016 e 2017 fossero sanzionati per cercare di tagliare i fondi per i programmi nucleari e missilistici di Pyongyang. Nel 2019, Russia e Cina avevano tenuto due tornate informali di colloqui sulla bozza di risoluzione, ma non l’hanno mai presentata formalmente per una votazione. Per poter essere adottata dai 15 membri del Consiglio di Sicurezza, una risoluzione ha bisogno di nove voti a favore e nessun veto da parte di Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Russia o Cina. I diplomatici che hanno parlato con Reuters hanno detto che Cina e Russia non hanno ancora programmato alcun colloquio sulla loro nuova bozza di risoluzione.

Il 2 novembre, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha affermato che la situazione nella Penisola coreana è complessa e il processo di risoluzione politica è in stallo. In tale quadro, Cina e Russia hanno proposto una risoluzione sulla Corea del Nord per incoraggiare una soluzione politica della questione. Wang ha poi fatto notare che Pyongyang ha adottato una serie di misure di denuclearizzazione negli ultimi anni e che vada considerato l’impatto negativo delle sanzioni internazionali e della pandemia sull’economia della Corea del Nord e sui mezzi di sussistenza della popolazione. Per la Cina, il Consiglio di sicurezza dovrebbe adeguare le sanzioni e la comunità internazionale dovrebbe sostenere la riconciliazione tra le due Coree creando condizioni favorevoli.

L’ambasciatore cinese alle Nazioni Unite, Zhang Jun, aveva già affermato che la Cina ha sempre voluto affrontare la questione dell’impatto a livello umanitario delle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza. Un portavoce della missione degli Stati Uniti all’Onu non ha voluto commentare le discussioni del Consiglio di sicurezza ma ha aggiunto che tutti i membri delle Nazioni Unite dovrebbero concentrarsi sull’affrontare coloro che stanno violando le sanzioni già in vigore. Il portavoce statunitense ha affermato che il Consiglio di sicurezza ha ripetutamente affermato di essere pronto a modificare, sospendere o revocare le misure necessarie alla luce del rispetto da parte della Corea del Nord che, nel frattempo, non avrebbe adottato alcuna misura per conformarsi alle disposizioni del Consiglio di sicurezza riguardanti i suoi programmi nucleari e missilistici.

A ottobre 2021, un ispettore per i diritti umanitari delle Nazioni Unite ha chiesto che le sanzioni su Pyongyang vengano allentate in quanto la Corea del Nord rischia una carestia rischio dopo lo stato di isolamento in cui versa dall’inizio della pandemia di coronavirus. La Corea del Nord ha continuato a sviluppare i suoi programmi nucleari e missilistici balistici durante la prima metà del 2021 in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite nonostante il peggioramento della situazione economica del Paese, secondo quanto riferito dagli osservatori delle sanzioni delle Nazioni Unite.

La Corea del Nord soffre da tempo di insicurezza alimentare, con osservatori che affermano che la cattiva gestione dell’economia è stata esacerbata dalle sanzioni e dalla pandemia di coronavirus, che ha provocato blocchi alle frontiere senza precedenti. Pyongyang è poi soggetta a sanzioni delle Nazioni Unite dal 2006 per i suoi programmi nucleari e missilistici balistici.

