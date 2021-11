Italia: proteste a Padova all’arrivo del presidente del Brasile, Bolsonaro

La città italiana di Padova, è stata teatro di tensioni, oggi, lunedì primo novembre, poco prima dell’arrivo del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. Queste hanno visto protagoniste forze dell’ordine e circa 500 manifestanti, scontratisi nelle strade della città settentrionale.

In particolare, i circa 500 attivisti, arrivati a Padova per protestare contro la visita del presidente brasiliano, hanno subito una carica della polizia dopo aver cercato di sfondare il cordone di sicurezza e avvicinarsi alla basilica di Sant’Antonio. Le forze dell’ordine, dal canto loro, hanno impiegato idranti per disperdere i manifestanti, i quali si sono successivamente allontanati, dirigendosi verso un’arteria pedonale del centro città. Stando a quanto riportato da fonti della polizia, una ragazza è stata fermata, identificata e presa in custodia.

Il presidente brasiliano era atteso a Padova per una visita privata alla Basilica del Santo, dopo essere stato ad Anguillara Veneta, cittadina del padovano, luogo natale di un antenato di Bolsonaro. Tuttavia, come racconta il The Washington Post, il capo di Stato è stato sia acclamato sia deriso, mentre gruppi di manifestanti hanno organizzato un sit-in davanti alla sede del municipio. I manifestanti ad Anguillara Veneta, un comune di 4.200 abitanti, hanno urlato slogan quali: “No Bolsonaro!”, mentre mostravano striscioni con su scritto: “Bolsonaro fuori”, “Giustizia per l’Amazzonia” e “Nessuna cittadinanza per i dittatori”. Al contrario, alcuni sostenitori sventolavano bandiere brasiliane e tenevano in mano palloncini gialli e verdi.

Conferire la cittadinanza onoraria a Bolsonaro è stata una decisione presa dalla sindaca Alessandra Buoso e sostenuta dalla maggioranza di centro-destra. Tuttavia, la mossa ha suscitato diverse polemiche. Da parte sua, Buoso ha affermato che la decisione del consiglio comunale non ha rappresentato un voto sulla sua politica, ma un riconoscimento di tutti gli italiani emigrati in Brasile. “Il conferimento della cittadinanza al presidente Brasiliano era unicamente dettato dalla volontà, in quanto erede di emigrati italiani, di dare puntuale riconoscimento alle migliaia di persone, tra i quali appunto compaesani, che muniti esclusivamente della sola forza delle braccia hanno lasciato l’Italia alla ricerca di lavoro presso il paese sudamericano”, si legge sulla pagina Facebook di Buoso. “Forte del mio spirito libero e cristiano ritengo di aver operato correttamente nell’esclusivo interesse della comunità che rappresento. A riprova, onde evitare ulteriori aggressioni non solo verbali, ho deciso unitamente ai miei consiglieri di provvedere direttamente all’esborso monetario relativo alle spese per l’accoglienza della Delegazione Brasiliana”, continua il post.

Antonio Spada, consigliere comunale, ha affermato di essersi opposto alla decisione di concedere la cittadinanza onoraria a Bolsonaro, sebbene questo avesse il diritto di visitare Anguillara, patria del bisnonno del presidente, Vittorio Bolsonaro. “Ma noi siamo contrari e non riteniamo opportuno l’atto di concedergli la cittadinanza onoraria, perché cittadinanza onoraria significa prenderlo come modello ed esempio per l’intera comunità”, ha dichiarato Spada. Tra i manifestanti vi era anche Andrea Zanoni, assessore all’Ambiente del Veneto per il PD. Per Zanoni, la cittadinanza onoraria è stata una “scelta incomprensibile”, viste le accuse di “crimini contro l’umanità” contro Bolsonaro e la sua “scellerata” gestione della pandemia “Le politiche di Bolsonaro sono un disastro per il pianeta”, ha affermato l’assessore, secondo cui il presidente brasiliano ha accolto con favore “multinazionali che stanno devastando l’Amazzonia” e le politiche da lui adottate “sono pericolose non solo per il Brasile ma per il mondo intero”.

Bolsonaro, in Italia per partecipare al vertice del G20, conclusosi il 31 ottobre, è stato criticato soprattutto per la gestione della pandemia di Covid-19, che in Brasile ha causato un enorme bilancio di vittime, pari a circa 600.000 persone. A tal proposito, la commissione parlamentare d’inchiesta (Cpi) sulla gestione della pandemia in Brasile ha approvato un rapporto in cui si raccomanda l’incriminazione del presidente Jair Bolsonaro e di altri 78 funzionari, per nove possibili crimini legati alla sua gestione dell’emergenza Covid. Si tratta di reati che vanno dall’attentato alla Costituzione a crimini contro l’umanità. Nella bozza del documento si chiedeva che Bolsonaro fosse incriminato anche per genocidio ed omicidio. Tuttavia, i senatori hanno deciso di far cadere quelle accuse per via di ragioni che i legislatori hanno definito di tipo tecnico.

