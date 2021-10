Tensione Francia-Gran Bretagna: atteso un incontro a margine del G20

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, incontrerà il presidente francese, Emmanuel Macron, a margine del G20, a seguito delle crescenti tensioni per il sequestro da parte della Francia di un peschereccio inglese.

Il portavoce di Johnson ha affermato che il primo ministro e Macron dovrebbero incontrarsi a Roma del vertice del G20 del 30 e 31 ottobre per discutere “di una serie di questioni”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli al riguardo, ma la fonte ci ha tenuto a sottolineare che la Francia rimane uno stretto alleato della Gran Bretagna. Da parte sua, Parigi non ha commentato queste dichiarazioni. Le tensioni tra i due Paesi rientrano in una più ampia disputa sugli accordi commerciali post-Brexit tra la Gran Bretagna e l’Unione Europea, che mette gravemente a rischio il commercio attraverso la Manica e mina ulteriormente le relazioni franco-britanniche.

A tale proposito, il 29 ottobre, il ministro dell’Agricoltura francese, Julien Denormandie, ha dichiarato che non ci sono stati progressi nei colloqui sulla concessione delle licenze per la pesca alle navi francesi in acque britanniche, approvato solo in parte da Londra. Il rappresentante del governo ha quindi ha affermato che è giusto che la Francia prepari eventuali sanzioni contro la Gran Bretagna. Di fronte alla minaccia di ulteriori controlli doganali sulle merci britanniche e di tariffe energetiche potenzialmente più elevate, in caso di fallimento dei colloqui, il segretario all’ambiente britannico, George Eustice, ha dichiarato: “A questo gioco si può giocare in due”.

La ministra dei Mari francese, Annick Girardin, ha affermato che il peschereccio britannico, un battello-draga per capesante, è stato trattenuto durante i controlli di rotta al largo del porto settentrionale di Le Havre, durante la notte tra il 27 e il 28 ottobre, poiché non gli era consentito pescare nelle acque territoriali francesi. Una seconda imbarcazione britannica è stata avvertita verbalmente. “Non è una guerra, ma è una lotta”, ha dichiarato la ministra francese Girardin. Tale mossa dimostra la determinazione della Francia a non tirarsi indietro nella controversia sui diritti di pesca, dopo aver minacciato, il il 26 ottobre, di imporre ulteriori controlli doganali ai danni della Gran Bretagna, a partire dal 2 novembre, se non ci saranno progressi nei colloqui sulla questione. Tale ipotesi potrebbe creare seri danni ai flussi commerciali verso le città inglesi, già in difficoltà per una scarsità di autotrasportatori.

Da parte sua, il governo britannico ha affermato che la reazione francese è stata “deludente e sproporzionata”, e non quella che ci aspetteremmo da uno stretto alleato e partner. “Siamo a conoscenza di segnalazioni di attività di contrasto intraprese dalle autorità francesi e stiamo esaminando la questione con urgenza”, si legge in una nota. Inoltre, Parigi afferma che la Gran Bretagna si è rifiutata di concedere ai suoi pescatori le licenze per operare nelle acque britanniche che la Francia aveva richiesto, anche se Londra sostiene di aver rilasciato i certificati alle navi che hanno i criteri necessari. “Dobbiamo parlare il linguaggio della forza poiché sembra essere l’unica cosa che questo governo britannico capisce”, ha affermato il ministro degli Affari Europei francese, Clement Beaune.

Da quando la Gran Bretagna ha lasciato l’UE, alla mezzanotte del 31 gennaio 2020, le relazioni tra Londra e Unione Europea si sono inasprite, con entrambe le parti che accusano l’altra di agire in malafede in relazione all’accordo commerciale in definizione tra le due parti. Il Paese è uscito dall’UE così come desiderato dal 51,89% della popolazione britannica che, il 23 giugno 2016, aveva votato in un referendum popolare. Quanto accaduto è stato definito una “uscita storica” che ha diviso politicamente i britannici nel corso degli ultimi anni, e che, al contempo, ha segnato il più grande cambiamento del Paese sulla scena globale nei tempi moderni. Da un lato, i sostenitori della Brexit hanno affermato che la mossa avrebbe reso il Paese libero di perseguire nuove opportunità e divenire una potenza globale indipendente. Dall’altro lato, invece, i critici hanno messo in luce come uscire dall’Unione Europea significhi minare gli sforzi profusi durante decenni di integrazione e come la mossa rischi di danneggiare l’economia britannica e la posizione di Londra a livello internazionale.

