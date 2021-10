Bielorussia: cresce la stretta contro i canali di opposizione

Pubblicato il 29 ottobre 2021 alle 19:04 in Bielorussia

Il Ministero degli Interni della Bielorussia ha posto, venerdì 28 ottobre, una stretta su alcuni canali d’informazione di opposizione, tra cui Nexta, etichettandoli come “organizzazioni estremiste”. Intanto, anche l’accesso alla testata tedesca Deutsche Welle è stato bloccato nel Paese.

A riportare la mossa delle autorità di Minsk, il medesimo venerdì, è stata Reuters. Il Ministero degli Affari Interni bielorusso, annunciando le nuove misure contro le forze antigovernative, ha dichiarato: “è stata presa la decisione di riconoscere come estremisti tutti i cittadini che svolgono attività attraverso i canali di Telegram NEXTA, NEXTA-Live e LUXTA”, canali che, a seguito della stretta, sono stati vietati nel Paese. Il notiziario NEXTA, co-fondato da Raman Protasevich, il dissidente arrestato, il 23 maggio, a seguito del dirottamento aereo, è composto da tre canali Telegram, quali LUXTA e NEXTA Live. Quest’ultimo ha quasi 1 milione di iscritti e, di conseguenza, la testata ha condannato la mossa delle autorità, affermando su Twitter: “Oggi, in Bielorussia, sono comparsi 1,4 milioni di estremisti in più”. “Il Ministero degli Interni ha riconosciuto i canali Telegram NEXTA, NEXTA Live e LUXTA come ‘organizzazioni estremiste’. Ciò significa che in #Bielorussia possono essere aperti procedimenti penali contro creatori, amministratori e iscritti”, ha continuato Nexta su Twitter.

Nell’ultimo periodo, le autorità di Minsk hanno inasprito le attività di rappresaglia contro i cittadini che esprimono posizioni antigovernative online. Inoltre, secondo la legge bielorussa, qualsiasi cittadino che condivideva o diffondeva online materiale preso da NEXTA, rischiava una multa o una detenzione fino a 30 giorni. Tuttavia, la nuova classificazione di “organizzazione estremista” implica che gli iscritti ai canali legati all’ente possono essere perseguiti penalmente e incarcerati fino a sette anni.

Nel frattempo, il medesimo venerdì, la testata Deutsche Welle (DW) ha dichiarato che il suo sito web è stato bloccato in Bielorussia. La conferma è giunta dal viceministro per le Comunicazioni e l’Informatizzazione bielorusso, Andrej Kunzewitsch, il quale ha annunciato, attraverso un comunicato, che l’accesso a diversi portali di notizie online sarà limitato, includendo nell’elenco anche DW. Kunzewitsch ha spiegato che i collegamenti ipertestuali presenti negli articoli del sito web di DW rimandavano a link definiti “estremisti” dal Tribunale bielorusso. “L’articolo 38 della legge sui media consente di imporre un divieto diretto alla diffusione di collegamenti ipertestuali estremisti”, ha affermato Kunzewitsch.

Il direttore generale di DW, Peter Limbourg, ha definito la mossa delle autorità governative bielorusse “un atto di disperazione”. “Le accuse contro DW sono assolutamente ridicole. Il presidente Lukashenko ha dimostrato che non si fermerà davanti a nulla per mantenere il potere nella sua lotta contro il suo stesso popolo. L’uso massiccio di mezzi di informazione indipendenti mostra chiaramente che le persone in Bielorussia non si fidano più dei media controllati dal governo. Protestiamo contro la sospensione della nostra offerta perché le persone lì hanno il diritto di ricevere informazioni obiettive sulla situazione nel proprio Paese”, ha dichiarato Limbourg. A partire dal giorno prima, numerosi utenti hanno iniziato a lamentare che le pagine web di DW non erano più accessibili in alcune aree della Bielorussia. Successivamente, il governo ha esteso la sospensione in tutto il Paese, sia da computer sia da cellulare.

Le tensioni tra le forze di opposizione e il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, si sono acuite a partire dall’agosto 2020. In tale mese, la Bielorussia era stata scossa da una forte mobilitazione popolare, scoppiata dopo che Lukashenko, al potere dal 1994, era stato dichiarato il vincitore delle elezioni, guadagnandosi un sesto mandato presidenziale, seppur tra accuse di brogli elettorali, rivolte anche dall’Alto Rappresentante dell’Unione europea per gli affari Esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Ciò aveva portato decine di migliaia di manifestanti a scendere in piazza, incontrando, però, la repressione delle forze dell’ordine, oltre ad arresti e torture. Gran parte delle manifestazioni erano state organizzate attraverso canali Telegram antigovernativi e tramite social network, ragion per cui il capo di Minsk, al momento, sta ponendo una stretta sempre più ferrea contro coloro che non concordano con il suo regime. Secondo i dati ufficiali di marzo 2021, più di 400 persone erano state condannate con l’accusa di aver preso parte alle proteste, mentre sono stati 30.000 gli arresti. Anche i media sono stati presi di mira. A tal proposito, Reporters Without Borders ha designato la Bielorussia come il luogo più pericoloso d’Europa per i giornalisti.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Anna Peverieri, interprete di russo e inglese

di Redazione