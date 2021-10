Corea del Nord: Kim riapre le linee di comunicazione con il Sud

Pubblicato il 30 settembre 2021 alle 19:22 in Corea del Nord Corea del Sud

Il segretario del Partito dei lavoratori di Corea (WPK) e leader della Corea del Nord, Kim Yong Un, ha affermato che dall’inizio del mese di ottobre ripristinerà le linee di comunicazione tra le due Coree, specificando che starà a Seoul decidere quale direzione prenderanno le relazioni tra i due Paesi.

Il 29 settembre, durante un incontro dell’assemblea suprema del popolo, bKim ha dichiarato che le relazioni tra Seoul e Pyongyang debbano essere rilanciate ed entrare in una nuova fase, aggiungendo che l’attale stato negativo della situazione dipenda interamente dall’atteggiamento della Corea del Sud. Kim ha esortato le autorità Sud-coreane a cambiare il comportamento nei confronti della corea del Nord. Il leader ha affermato che il ripristino sarà parte degli sforzi per realizzare le aspettative e il desiderio dell’intera Nazione coreana di assistere ad un recupero delle relazioni Nord-Sud e una pace duratura nella penisola coreana”. Il leader ha poi affermato che la parte Nord-coreana non ha alcuno scopo o motivo per provocare la Corea del Sud e nessuna intenzione di danneggiarla.

Il Ministero dell’Unificazione della Corea del Sud ha affermato che la riattivazione delle linee di collegamento aiuterà ad affrontare una serie di questioni in sospeso tra le due Coree e ha espresso la speranza che le linee rimangano operative in modo stabile in futuro.

Parlando degli Stati Uniti, Kim ha anche detto che la politica ostile nei confronti di Pyongyang non è cambiata affatto da quando l’amministrazione Joe Biden è entrata in carica, il 20 gennaio scorso, e la sua offerta di tenere colloqui senza precondizioni non sarebbe altro che “un trucco per nascondere i suoi atti ostili”. Gli Stati Uniti hanno immediatamente smentito le affermazioni di Kim e hanno esortato Pyongyang a tornare al dialogo. Un funzionario del Dipartimento di Stato ha dichiarato che gli USA non hanno intenti ostili nei confronti della Corea del Nord e sono pronti ad organizzare un incontro senza precondizioni.

Secondo Associated Press, la dichiarazione di Kim potrebbe voler creare un distacco tra Seoul e Washington poiché vorrebbe che la Corea del Sud aiutasse il Nord a far alleggerire le sanzioni economiche guidate dagli Stati Uniti e ad ottenere altre concessioni.

KCNA ha poi riferito separatamente che Kim Yo Jong, la sorella del leader Nord-coreano, è stata nominata nuovo membro della Commissione per gli affari di stato, un organo di vertice creato nel 2016 e presieduto da Kim Jong Un, come parte di un rimpasto svelato a margine della riunione del 29 settembre .

Tutti tali eventi si inseriscono all’interno di un quadro di accresciute preoccupazioni per le recenti attività militari condotte da Pyongyang. Il 28 settembre, la Corea del Nord ha testato il missile ipersonico di nuova generazione “Marte-8”.Tale test missilistico è stato il terzo del mese di settembre 2021. L’esercito nordcoreano aveva testato un missile mobile ferroviario il 15 settembre scorso, colpendo con precisione un bersaglio situato in 800 km nel Mar del Giappone. L’11 e 12 settembre l’Accademia delle scienze e della difesa aveva invece testato missili da crociera a lungo raggio di nuova generazione. Prima di tali lanci, il 7 settembre, la Corea del Sud aveva testato per la prima volta un missile balistico lanciato da un sottomarino. Moon aveva affermato che le crescenti capacità missilistiche della Corea del Sud serviranno da “deterrente sicuro” contro le provocazioni Nord-coreane. Il 30 settembre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha programmato una riunione a porte chiuse di emergenza su richiesta di Stati Uniti, Regno Unito e Francia sui recenti test della Corea del Nord.

Nonostante tali azioni, lo scorso 21 settembre, il presidente Sud-coreano aveva rinnovato l’appello per la pace e la riconciliazione con la Corea del Nord, all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Moon aveva ribadito l’iniziativa per attuare una coesistenza denuclearizzata e una co-prosperità tra Corea del Nord e Corea del Sud che si trovano ancora oggi in uno stato di tregua e non di pace. Dopo aver combattuto sulla penisola la guerra di Corea, il 27 luglio 1953, i rispettivi alleati firmarono l’armistizio di Panmunjeom, che pose fine al conflitto armato ma, da allora, Seoul e Pyongyang non hanno mai stipulato un trattato di pace. La sorella del leader della Corea del Nord Kim Jong Un, Kim Yo-jong, aveva affermato che la proposta di dichiarare la fine della guerra tra le due Coree fosse “una buona idea” ma prematura in quanto sarebbe dapprima necessario verificare se si tratti del momento giusto, visti i persistenti doppi standard, pregiudizi e ostilità della Corea del Sud.

Camilla Canestri, interprete di cinese e inglese

di Redazione