Russia: il PIL raggiunge i livelli pre-pandemia

Pubblicato il 8 settembre 2021 alle 19:36 in Russia

Il primo ministro della Federazione Russa, Mikhail Mishustin, ha dichiarato, mercoledì 8 settembre, che il Prodotto Interno Lordo (PIL) della Federazione Russa, nel mese di giugno, ha raggiunto i livelli pre-pandemia.

Le dichiarazioni del premier moscovita sono state riportate dall’agenzia di stampa russa RIA Novosti, il medesimo mercoledì. Nonostante si stato registrato un trend positivo, Mishustin ha sottolineato che l’impatto del coronavirus sull’economia del Paese è ancora forte. Secondo i dati preliminari dell’Istituto statistico russo Rosstat, nella prima metà dell’anno, il volume del PIL è aumentato del 4,8%. Si tratta di un tasso di crescita che supera significativamente le previsioni governative del 2020, nonché i valori registrati prima della pandemia. Tra i settori che hanno maggiormente contribuito alla crescita del PIL del Paese, Mishustin ha citato l’industria manifatturiera, quella dell’edilizia abitativa e stradale. In aggiunta, anche il fatto che la domanda sia in crescita rappresenta una svolta positiva per l’economica del Paese.

Un altro fattore positivo che ha portato al trend positivo è stata la ripresa del mercato del lavoro. “Secondo Rosstat, nel mese di luglio, il tasso di disoccupazione ammontava al 4,5%” ha ricordato il premier, aggiungendo che “anche la domanda di investimenti è diventata un fattore chiave per migliorare la situazione economica del Paese”. Nello specifico, nel primo semestre del 2021, la crescita degli investimenti in attivi fissi ha superato il 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Inoltre, per quanto riguarda la crescita economica della Federazione in senso più ampio, è importante menzionare le previsioni della Banca Centrale del Paese, rilasciate il 3 giugno. Nel report è stato rivelato che, nel secondo trimestre del 2021, da aprile a giugno, la crescita della Russia è stata positiva e proseguirà lungo tale tendenza, fino a raggiungere i livelli pre-pandemici. Oltre a ciò, la dinamica dei vari indicatori operativi mette in luce che tutte le principali componenti della domanda, sia esterna sia interna, si sono altresì espanse. Le stime del Ministero dello Sviluppo Economico e Sociale russo per la crescita dell’economia nel 2021 sono del 2,9%. Stando alle proiezioni della Banca di Russia, invece, nel corso dell’anno il PIL aumenterà del 3-4%. Negli anni successivi, la crescita è prevista a un tasso del 2,5-3,5% nel 2022 e del 2-3% nel 2023.

Per quanto riguarda il commercio estero, il viceministro dello Sviluppo Economico russo, Vladimir Ilychev, ha affermato che il fatturato di Mosca in tale campo tornerà ai livelli “pre-pandemia” entro la fine del 2021. Secondo Ilychev, si sta già assistendo a un notevole aumento. Quest’ultimo non è dato solo dalla crescita dei volumi commerciali, in particolare con l’Unione Economica Eurasiatica (UEE), la Corea del Sud, la Cina, la Francia e la Germania, ma anche dalla ripresa dei prezzi, soprattutto per una serie di prodotti. A tal proposito, il Servizio Doganale Federale russo (FCS) ha riferito che il fatturato del commercio estero di Mosca nel primo trimestre del 2021 è salito del 6,7%, a 155,2 miliardi di dollari.

Nonostante le stime incoraggianti, i dati preliminari dell’istituto statistico russo Rosstat avevano rivelato che il PIL del Paese era diminuito dell’1% nel primo trimestre del 2021. Il calcolo è stato basato sulle statistiche dell’industria, le quali avevano evidenziato un calo del traffico di passeggeri, pari al 34%, e delle miniere, per il 7,3%, una diminuzione dei servizi retribuiti alla popolazione del 4,3% e una contrazione del fatturato al dettaglio dell’1,6%. Tuttavia, il mese di marzo ha presentato per la prima volta una crescita, seppur dello 0,5%, dopo un calo del 2,5% a febbraio e del 2,2% a gennaio 2021.

Leggi Sicurezza Internazionale, il quotidiano italiano interamente dedicato alla politica internazionale

Anna Peverieri, interprete di russo e inglese

di Redazione