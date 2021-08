Sudan e Sud Sudan annunciano l’apertura dei valichi di frontiera

Pubblicato il 23 agosto 2021 alle 15:51 in Sud Sudan Sudan

Il Sudan e il Sud Sudan hanno deciso di riaprire i confini dopo circa 10 anni. L’annuncio è stato rilasciato, lunedì 23 agosto, a seguito di un incontro, avvenuto alcuni giorni prima, tra il presidente sud-sudanese, Salva Kiir, e il primo ministro sudanese, Abdalla Hamdok. Il meeting diplomatico, organizzato a Juba, avrebbe altresì risolto il nodo della ripresa dei trasporti su acqua.

“Le due parti si sono impegnate in ampi colloqui e discussioni sincere su tutti gli aspetti e i campi di cooperazione”, si legge nella nota presidenziale diffusa dall’ufficio di Kiir. Il comunicato annuncia l’apertura di quattro valichi di frontiera, ovvero Jebeleen-Renk, Meriam, Buram-Tumsah e Kharsana-Panakuac. Il lancio ufficiale avverrà il primo ottobre 2021, specifica la nota.

Durante il regime dell’ex presidente sudanese Omar Bashir, il Sud Sudan e il Sudan hanno chiuso gran parte dei loro confini, una situazione che ha colpito duramente i commercianti e le comunità su entrambi i lati della linea contesa. Nello specifico, le frontiere sono state chiuse nel 2011, quando il Sud Sudan ha dichiarato la propria indipendenza da Khartum a seguito di una lunga guerra civile. Ciò ha deteriorato le relazioni tra i due Paesi, soprattutto perché il Sud concentrava circa tre quarti delle riserve petrolifere nazionali. Una questione critica è stata rappresentata dall’area di Abyei, che gode di uno speciale status amministrativo previsto nell’accordo di pace stipulato tra il Sudan e il Sud Sudan al termine della seconda guerra civile sudanese, nel gennaio 2005. Nella divisione dei due Paesi, tale regione risultava contesa e le tensioni sono andate avanti per anni. Gli scontri e le controversie seguite al trattato hanno portato, nel luglio 2009, all’intervento della Corte permanente di arbitrato dell’Aia che ha ridisegnato i confini di Abyei rendendo l’area significativamente più piccola. Alla Repubblica di Sud Sudan, che è divenuta completamente indipendente con il referendum del gennaio 2011, era stata concessa la sovranità sul centro urbano di Abyei. Nel gennaio 2011, era stato altresì previsto lo svolgimento di un referendum per l’autodeterminazione di Abyei, ma, in seguito ad alcune proteste sulla sua legittimità, la votazione fu rinviata a data da destinarsi. Al momento, il referendum non è stato ancora indetto.

L’UNISFA è stata istituita nel giugno 2011, con il compito di monitorare il confine e la zona demilitarizzata di Abyei, facilitare la distribuzione di aiuti umanitari e garantire la sicurezza delle infrastrutture petrolifere della regione. La creazione dell’UNISFA è avvenuta dopo che il governo del Sudan e il Movimento popolare di liberazione del Sudan hanno raggiunto un accordo ad Addis Abeba, stabilendo la demilitarizzazione di Abyei e ponendo la regione sotto il controllo delle truppe etiopi. Le forze di difesa sono attualmente composte da 4.800 soldati, 89 osservatori militari, 20 poliziotti e 200 civili. Quasi l’intero contingente UNISFA proviene dall’Etiopia. Le tensioni principali nell’area continuano ad essere quelle tra la comunità Ngok Dinka del Sud Sudan e i pastori di Misseriya, che attraversano la zona in cerca di pascoli per il bestiame. La regione di Abyei è anche molto ricca di petrolio, una delle ragioni per cui entrambi i Paesi sono riluttanti a rinunciarvi.

Riguardo alla decisione di riaprire i confini, già nel gennaio 2016 l’ex presidente sudanese al-Bashir aveva ordinato l’apertura delle frontiere tra Sudan e Sud Sudan, ma la mossa non aveva avuto un seguito effettivo. L’ex leader è stato estromesso dal potere nell’aprile 2019 dopo un colpo di stato militare. Oggi, il Sudan è guidato da un governo a composizione mista, civile e militare, che dovrebbe favorire la transizione pacifica verso la democrazia e soddisfare le richieste dei cittadini, desiderosi di una svolta politica dopo anni di governo autoritario. Il primo ministro Hamdok ha prestato giuramento il 21 agosto 2019, diventando leader dell’esecutivo di transizione e promettendo di riportare la stabilità a livello nazionale, risolvere la crisi economica e garantire una pace duratura. Il capo del deposto Consiglio militare, Abdel Fattah al-Burhan, ha assunto il ruolo di presidente del Consiglio Sovrano, l’organo incaricato di gestire il Paese per 3 anni e 3 mesi fino a nuove elezioni. Tale organismo è composto da 10 membri, 5 nominati dai militari e 5 dai civili, più uno designato di comune accordo tra le parti. Il 14 dicembre 2019, al-Bashir, è stato condannato a 2 anni di detenzione per irregolarità finanziarie e corruzione, nel primo dei numerosi processi che l’uomo è chiamato ad affrontare.

di Redazione